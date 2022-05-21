росія хоче повернути позиції під Харковом, а на Донбасі все гарячіше: свіжі карти боїв в Україні
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Ворог намагається прорватися на східній лінії оборони
Росіяни неохоче йдуть з української землі — на околицях Харкова вони ведуть активну оборону, обстрілюють міста та села і намагаються відвоювати свої позиції на північ від міста. Загалом наступ ворога йде на дузі Ізюм-Донецьк та в районі Попасна-Сєвєродонецьк.
Дані дослідників The Institute for the Study of War свідчать, що на півдні росіяни можуть готуватися до затяжного конфлікту, створюючи другу лінію оборони.
Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією
Північніше, західніше і південніше Сєвєродонецька російські війська трохи просунулися, особливо у районі Попасної.
Схід України
Росіяни знову вирішили спробувати свої сили на околицях Слов’янська, вони намагаються навести понтонний міст у районі Яремівки, з артилерії обстрілюють Долгенько та Долину на південний схід від Ізюма. Українську оборону намагаються прорвати в районі Попасної — дослідники повідомляють про настання відразу в трьох напрямках — на північ (захоплення Володимирівки та Липового, прорив у Комишувасі), на захід (Трипілля та Вискорівка), на південь (Троїцьке). Попасну намагаються оточити, щоб прорватися до Сєвєродонецька, де росвійська також мають незначні успіхи. Біля Лимана триває наступ ворога, українських захисників намагаються оточити в районі Святогірська. Частину російських наступів вдалося стримати — у районі Авдіївки та Новобахмутівки.
Маріуполь
росія може завищувати кількість українських захисників евакуйованих з підприємства "Азовсталь", щоб розширити кількість для обміну полоненими та "зберегти обличчя" повідомляючи про багатомісячну облогу та блокування росвійськ у районі. У місті посилюються фільтраційні заходи, чоловіків планують переписати та насильницьки мобілізувати, повідомляється з посиланням на радника мера. Також стало відомо, що розібрано завали Драмтеатру — точну кількість загиблих невідомо, їх поховали у братській могилі.
Харків
Росармія намагається повернути позиції під Харковом — повідомляють про бої у Веселому, Циркунах, Золочеві, Терновій. Харків та його околиці знову під обстрілом.
Південь України
Ворог створює другу лінію оборонних рубежів, що може свідчити про готовність до контрнаступу та затяжні операції на півдні. Артилерія та ракети б’ють по Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській області.
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