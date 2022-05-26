Демографічного вибуху, як після Другої світової, в Україні може не бути: названо три причини

Демограф пояснила, чи можна очікувати на демографічний вибух в Україні після Перемоги

Після Другої світової війни спостерігався ріст народжуваності, але поки прогнозувати демографічного вибуху для України – важко. Про це сказала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи, доктор економічних наук, професор Елла Лібанова в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

За її словами, демографічний бум може як відбутися, так і ні. Наразі експерти не беруться озвучувати прогнози, бо ситуація змінюється щодня, а передбачити розвиток подальших подій складно.

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Лібанова підкреслює, що розвиток подій після Другої світової війни й те, що нині переживає Україна — різні речі. На те є ряд причин:

Демографічна поведінка родини стала іншою. Є надія, що війна з росією не триватиме стільки років. Родини ставлять інші вимоги до народження дитини, її виховання та догляду за нею.

"Це не те, що було в 1945-1946 роках. Тому питання бебі-буму під великим сумнівом", — вважає демограф.

На її думку, соціальна політика в Україні не має бути прицільно спрямована на заохочення народжуваності, а сприяти забезпеченню нормального рівня життя.

"Говорити про те, що ми маємо заохочувати саме народжуваність, вважаю, некоректно. Ми маємо працювати над тим, щоби люди в Україні жили добре і довго – от тоді вони й будуть народжувати, якщо захочуть", — підсумувала Лібанова.

Нагадаємо, за оцінками ООН Україну покинуло вже понад 6 млн осіб. Але демографи схиляються до інших даних: в Держприкордонній службі фіксують перетин меж України близько 3,5 млн громадян. Демограф Елла Лібанова пояснила, чому виникає така відмінність у підрахунках.

Як раніше писав "Телеграф", за час повномасштабного вторгнення рф в Україні загинуло понад 232 дитини. Крім того, ще більше 400 неповнолітніх отримали травми і поранення.