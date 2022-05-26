Чи замикаються кола оточення на Донбасі? Свіжі карти бойових дій

На частині напрямків росіянам просуватися не вдається

Поки що Кремлю намагається паспортизувати українців на окупованих територіях, що дало б можливість їх мобілізувати до лав російської армії, ворог намагається максимально просунутися на сході для оточення українських захисників.

На думку дослідників Інституту вивчення війни (ISW), насамперед російські війська націлені наступ на схід і захід від Попасной. Це дало б можливість ворогам перерізати наземні лінії постачання Сил оборони України.

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Вони зазначають, що росіяни хочуть завершити зусилля щодо оточення Луганської області.

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Схід України

Російські війська намагаються загнати українські Сили оборони в "котли" — основними зробили три наступи на схід та захід від Попасної, що може відрізати українські лінії зв’язку від Сєвєродонецька. Ворог намагається відрізати доступ до траси на Лисичанськ, на Бахмут та між цими містами. Триває інтенсивний артобстріл.

Мета ворога – відрізати Луганську область

Але пріоритет окупантів зміщений на Сєверодонецьк. Зазначимо, що вони намагаються відрізати дві траси, але дослідники зазначають, що розгалужена мережа доріг у регіоні не дозволить повністю ізолювати, захопивши лише великі транспортні артерії. Для завершення Луганського котла їм потрібно заблокувати Бахмут або Сіверськ.

Спираючись на дані в Інституті вивчення війни, припустили також, що штурм Сєвєродонецька може статися до того, як місто буде оточене. Як і українська сторона, дослідники припускають, що атака може статися найближчими днями. В операції задіяно близько 10 тисяч ворогів.

Ворог намагається створити "котел"

На північ від Луганської області, на Харківщині, росвійська намагалися покращити тактичні позиції в напрямку Слов’янська, знову намагалися штурмувати Довгеньке — без успіху. Є ймовірність, що Лиман повністю або частково захоплений. Координація ворога в Ізюмі з загонами в Лимані може дозволити розпочати наступ на Сіверськ.

Безуспішними були також атаки на схід та захід від Авдіївки, ворог не просунувся на кордоні Донецької та Запорізької областей.

Харків

Обстріл українських позицій посилився, росіяни намагаються знову захопити звільнені населені пункти. Підтверджених наслідків наступу ворога немає.

Навколо Харкова неспокійно

Південь України

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