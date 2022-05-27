росія запустила у світ три антиукраїнські ідеї, і вони частково "заходять" адресатам - Куліба

Судячи з дій росії, накладені на неї санкції сильно припікають.

Поки з одного боку росія в особі свого диктатора володимира путіна шантажує західні країни голодом у світі, з іншого боку московська дипломатія "працює" з потенційними жертвами голоду, — країни Африки, Близького Сходу та Азії, — налаштовуючи їх проти України.

Про це заявив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у четвер, 26 травня, у відеотрансляції на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Зокрема, Кулеба розповів про кілька нових наративів, які росія активно розповсюджує серед своїх симпатиків.

За його словами, один наратив полягає в тому, що даремно Україна чинить опір і їй не треба на щось сподіватися, бо Захід все одно її кине на призволяще.

Другий, адресований країнам Африки, Близького Сходу і частково Азії, наратив полягає в тому, що нібито Україна, чинячи опір вторгненню, відвернула на себе увагу світу від вирішення інших проблем і Захід замість того, щоб вирішувати всі проблеми і ставитись до всіх однаково, зосередився на допомозі Україні.

"Таким чином росіяни намагаються підбурити Африку, підбурити Близький Схід, частково Азію проти України, проти наших партнерів і показати, що ми якось дискримінаційно ставимося до них", — пояснив Кулеба.

Він додав, що з цією тезою влада України дуже серйозно працюватиме, оскільки "вона заходить" адресатам.

Третім наративом росії є теза, що єдина проблема, чому у світі розгортається продовольча криза, – це санкції, накладені на рф і нібито логічний висновок із нього, що необхідно зняти обмеження.

Кулеба заявив, що у розмовах з деякими іноземними співрозмовниками відчув тезу про те, що якщо війна з росією приносить Україні та її народу стільки страждань, то треба сідати та домовлятися з москвою, незважаючи на ціну цих домовленостей.

При цьому глава МЗС України зазначив: "Я не хочу, щоб у вас склалося враження, що це прямо мейнстрім-думки, домінуючі. Ні, це не мейнстрім. Це наративи, які росія починає розкручувати. Є ті, хто їх підхоплюють".

Як повідомлялося, незважаючи на поширені росією ідеї-бажання-вимоги про поступки з боку України, її наміри не мають успіхів навіть серед колишніх симпатиків. Так, відомий раніше своїми проросійськими поглядами президент Чехії Мілош Земан виступив категорично проти "гнилих компромісів" із росією.