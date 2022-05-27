Збитки для економіки сягають захмарних сум: економісти порахували, скільки втратила Україна

Найбільше через бойові дії постраждав житловий фонд

За понад три місяці війни в Україні сума збитків, які завдали російські окупанти інфраструктурі нашої країни, перевищила 105.5 млрд доларів (понад 3.1 трлн грн). При цьому за тиждень економіка втратила через руйнування цивільних та військових об'єктів понад 8 млрд доларів.

Як повідомили у Київській школі економіки, такі цифри економічних втрат України станом на 25 травня.

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"Загалом з початку війни Росії проти України пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23.8 тисяч кілометрів доріг, 6.3. тисячі залізничних колій та 41 залізничний міст, 643 заклади охорони здоровʼя, 1123 заклади освіти, 621 дитсадок, 192 культурні та 115 релігійних споруд, 178 складів, 99 адмінбудівель, 28 нафтобаз, 19 торгових центрів. Загальні втрати економіки України через війну, за спільними оцінками Мінекономіки та KSE, коливаються від $564 млрд до $600 млрд", — повідомили у Київській школі економіки.

Економісти конкретизували, що за 90 днів війни збитки через руйнування житлового фонду склали 39.3 млрд доларів. Найбільше від обстрілів постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк та Лисичанськ, а українці через війну втратили 44 мільйони квадратних метрів житла.

Підприємства в Україні за цей час втратили 11.3 мільярди доларів, при цьому за останній тиждень збитків було завдано на 591 мільйон доларів. Експерти вказують, що пошкоджено чи зруйновано як мінімум 227 підприємств, а також 2910 торгових точок. Сумарні збитки останніх склали 1.4 мільярди доларів.

Збитки від пошкоджень/знищення легкових автомобілів за цей час склали майже 1.6 млрд доларів. Через війну постраждали, або були втрачені 105 тисяч транспортних засобів.

Освітні заклади за останній тиждень зазнали збитків на суму 103 млн доларів, а загальна сума збитків за час війни в Україні склала 1.5 млрд доларів.

Заклади охорони здоров'я — лікарні, поліклініки, центри контролю та профілактики хвороб, амбулаторії — отримали збитків на 1.1 млрд доларів. Через бойові дії було зруйновано 643 медустанови.

Нагадаємо, що у Європейському союзі вже почали шукати юридичні можливості використати заморожені санкціями російські активи для подальшого відновлення зруйнованої війною економіки України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки робочих місць втратила Україна через вторгнення росії.