Україну накриють грози, у Києві помітно похолодає: прогноз погоди на вихідні
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Прогноз погоди на вихідні у великих містах
Перша п’ятниця літа, 2 червня 2022 року, принесе до України тепло.
Більшість країни в п’ятницю опиниться серед сухої, переважно сонячної погоди. Про це повідомляє народний синоптик Наталія Діденко у Facebook.
Вдень 3 червня періодичні дощі та грози залишаться лише на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, місцями на Луганщині. Упродовж дня температура повітря буде +23+27 градусів.
За даними meteo.gov.ua, у Києві в п’ятницю та суботу очікується практично без опадів, а в неділю буде похолодання до +17+19 градусів в день і більш серйозні опади.
В Одесі в неділю також очікуються грози, проте температура повітря в день не опуститься нижче +27 градусів
У Львові "все ще весна". На вихідні у місті пройдуть грозові дощі, а температура буде +20+25 градусів.
У Дніпрі на вихідні буде спекотно +27+29 градусів, а в неділю очікується гроза.
У Харкові 4-5 червня спекотно +27 +29 градусів, у неділю в місті очікуються дощі з грозами.
Прогноз погоди по всій Україні:
Нагадаємо, червень в Україні порадує теплом, але в окремі дні синоптики прогнозують небезпечні погодні явища, а на початку літа очікується спека.