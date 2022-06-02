Україну накриють грози, у Києві помітно похолодає: прогноз погоди на вихідні

Прогноз погоди на вихідні у великих містах

Перша п’ятниця літа, 2 червня 2022 року, принесе до України тепло.

Більшість країни в п’ятницю опиниться серед сухої, переважно сонячної погоди. Про це повідомляє народний синоптик Наталія Діденко у Facebook.

Вдень 3 червня періодичні дощі та грози залишаться лише на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, місцями на Луганщині. Упродовж дня температура повітря буде +23+27 градусів.

За даними meteo.gov.ua, у Києві в п’ятницю та суботу очікується практично без опадів, а в неділю буде похолодання до +17+19 градусів в день і більш серйозні опади.

Прогноз погоди у Києві на 3-5 червня 2022 року

В Одесі в неділю також очікуються грози, проте температура повітря в день не опуститься нижче +27 градусів

Прогноз погоди у Одесі на 3-5 червня 2022 року

У Львові "все ще весна". На вихідні у місті пройдуть грозові дощі, а температура буде +20+25 градусів.

Прогноз погоди у Львові на 3-5 червня 2022 року

У Дніпрі на вихідні буде спекотно +27+29 градусів, а в неділю очікується гроза.

Прогноз погоди у Дніпрі на 3-5 червня 2022 року

У Харкові 4-5 червня спекотно +27 +29 градусів, у неділю в місті очікуються дощі з грозами.

Прогноз погоди у Харкові на 3-5 червня 2022 року

Прогноз погоди по всій Україні:

Прогноз погоди в Україні на 3 червня

Прогноз погоди в Україні на 4 червня

Прогноз погоди в Україні на 5 червня

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Нагадаємо, червень в Україні порадує теплом, але в окремі дні синоптики прогнозують небезпечні погодні явища, а на початку літа очікується спека.