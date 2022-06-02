Украину накроют грозы, в Киеве заметно похолодает: прогноз погоды на выходные
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Прогноз погоды на выходные в крупных городах
Первая пятница лета, 2 июня 2022 года, принесет в Украину тепло.
Большая часть страны в пятницу окажется среди сухой, преимущественно солнечной погоды. Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Днем 3 июня периодические дожди и грозы останутся только на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, местами в Луганской области. В течение дня температура воздуха будет +23+27 градусов.
По данным meteo.gov.ua, В Киеве в пятницу и субботу ожидается практически без осадков, а в воскресенье будет похолодание до +17 +19 градусов в день и более серьезные осадки.
В Одессе в воскресенье также ожидаются грозы, однако температура воздуха в день не опустится ниже +27 градусов
Во Львове "все еще весна". На выходных в городе пройдут грозовые дожди, а температура будет +20 +25 градусов.
В Днепре на выходных будет жарко +27 +29 градусов, а в воскресенье ожидается гроза.
В Харькове 4-5 июня будет жарко +27 + 29 градусов, в воскресенье в городе ожидаются дожди с грозами.
Прогноз погоды по всей Украине на выходные:
Напомним, июнь в Украине порадует теплом, но в отдельные дни синоптики прогнозируют опасные погодные явления, а в начале лета ожидается жара.