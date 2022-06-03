Конотоп залишився без шансону та російської попси: деталі

У Конотопі заборонили російську музику

У Конотопі (Сумська область) з 3 червня заборонили публічно використовувати російську музику, таким чином вона більше не звучатиме на ринках, у громадському транспорті та публічних закладах.

Про це поінформував Конотопський мер Артем Семеніхін у своєму Фейсбуку за підсумками засідання виконавчого комітету міської ради.

"Від сьогодні рішенням виконкому Конотопської міськради заборонено трансляцію та публічне прослуховування російськомовного музичного контенту на території нашої громади", — написав він.

Втім, поки що залишається незрозумілим, що буде з тими, хто порушує заборону.

Варто зазначити, що Конотоп став одним із перших міст, які потрапили в окупацію після початку російського вторгнення. Про те, що над ним було втрачено контроль у Генштабі, повідомляли ще 25 лютого.

Місцеві жителі, своєю чергою, здаватися не захотіли, і навіть під загрозою російських обстрілів на угоду з окупантами не пішли. 3 квітня, після того, як українські військові завдали поразки росіянам у Київській області, окупанти відступили із Сумської області, а місто повернулося під контроль України.