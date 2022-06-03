Конотоп остался без шансона и российской попсы: детали

В Конотопе запретили российскую музыку

В Конотопе (Сумская область) с 3 июня запретили публично использовать российскую музыку, таким образом она больше не будет звучать на рынках, в общественном транспорте и публичных заведениях.

Об этом проинформировал мэр Конотопа Артем Семенихин в своем Фейсбук по итогам заседания исполнительного комитета городского совета.

"С сегодняшнего дня решением исполкома Конотопского горсовета запрещена трансляция и публичное прослушивание русскоязычного музыкального контента на территории нашей общины", — написал он.

Впрочем, пока остается непонятным, что будет с теми, кто нарушает запрет.

Стоит отметить, что Конотоп стал одним из первых городов, которые попали в оккупацию после начала российского вторжения. О том, что над ним был утерян контроль в Генштабе сообщали еще 25 февраля.

Местные жители в свою очередь сдаваться не захотели, и даже под угрозой российских обстрелов на сделку с оккупантами не пошли. 3 апреля, после того как украинские военные нанесли поражение россиянам в Киевской области, оккупанты отступили из Сумской области и город вернулся под контроль Украины.