Конотоп не поддался ультиматуму россиян: что решили жители и мэр

Обстрелять мирный город — характерное поведение захватчиков

Город Конотоп в Сумской области поддается шантажу оккупантов. Они требуют сдачи города, угрожая расстрелять его из артиллерии. Население Конотопа — свыше 85 тысяч человек в довоенное время.

Мэр и жители совещаются. Жители Конотопа вынесли решение — сопротивляться захватчикам. "Конотоп сдаваться не будет!", — написал мэр Артем Семенихин в соцсетях.

Конотоп был взят в осаду вместе с другими городами Сумской области. Населенные пункты подвергаются атакам захватчика — в Тростянец 1 марта с трех сторон вошли российские войска. Они заставили людей выйти из подвалов и сидеть ночь на улице, прикрываясь ими как "живым щитом", опасаясь артиллерийского обстрела.

Также на Сумщине в Ахтырке захватчики равняют город с землей — в результате обстрелов погибли десятки человек. До этого россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру — пострадали дети.

Обстрел мирных городов — российская тактика. Как писал "Телеграф", оккупанты открыли огонь по крупным городам — Харьков, Мариуполь, Херсон подвергаются массовым обстрелам с воздуха и с систем залпового огня.