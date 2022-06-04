Дощі закінчаться, але ненадовго: синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Українців наступного тижня чекають сонячні дні, але дощі повністю не закінчаться

В Україні наступного робочого тижня очікується мінлива погода як із сонячними днями, так і з дощами.

Про це свідчить прогноз Укргідрометцентру. Так у неділю, 5 червня, грози очікуються практично на всій території України, крім Криму, де варто чекати мінливої хмарності, але без істотних опадів.

При цьому температура повітря на Заході країни утримуватиметься на рівні +19...+21, а на Сході очікується +26...+28.

А от понеділок для більшості українців пройде без опадів, а подекуди світитиме сонце. Грози пройдуть лише у низці південних областей.

Подібна картина спостерігатиметься і у вівторок, 7 червня, в який опади варто чекати лише мешканцям Одещини. Також по країні "вирівняється" температура повітря і зійдеться на позначці +24…+27 градусів практично по всій території України.

Але, схоже, що сухою погодою довго насолоджуватися не вдасться, оскільки вже в середу грози знову повернуться до низки західних областей і наступні дні продовжать рухатися на схід.

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