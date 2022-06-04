Дожди закончатся, но ненадолго: синоптики дали прогноз погоды на неделю

Украинцев на следующей неделе ждут солнечные дни, но дожди полностью не уйдут

В Украине на следующей рабочей неделе ожидается переменчивая погода как с солнечными днями, так и с грозовыми дождями.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра. Так в воскресенье, 5 июня, грозы ожидаются практически на всей территории Украины кроме Крыма, где стоит ждать переменчивую облачность, но без существенных осадков.

При этом температура воздуха на Западе страны будет удерживаться на уровне +19…+21, а на Востоке ожидается +26…+28.

А вот понедельник для большинства украинцев пройдет без осадков, а местами и вовсе будет светить солнце. Грозы пройдут лишь в ряде южных областей.

Подобная картина будет наблюдаться и во вторник, 7 июня, в который осадки стоит ждать лишь жителям Одесчины. Также по стране "выровняется" температура воздуха и сойдется на отметке в +24…+27 градусов практически по всей территории Украины.

Но, похоже, что сухой погодой долго наслаждаться не удастся, поскольку уже в среду грозы вновь вернутся в ряд западных областей и в следующие дни продолжат свое движение на восток.

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