Дощі закінчаться, але не скрізь: яким областям України пощастить із погодою у найближчий тиждень

Ризик гроз збережеться в одній із областей надовго

Початки червня в Україні відбувається під знаком частих гроз — ось і в неділю нашу країну накрив грозовий фронт, який принесе із собою не лише дощі, а й похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, там опади супроводжуватимуться температурами до +28 +29 градусів, тоді як у західній частині очікується від +18.

За прогнозом українського гідрометцентру, ситуація кардинально зміниться вже з понеділка, 6 червня. Грозовий фронт збережеться лише місцями на півдні — в Одеській та Херсонській областях та Криму.

Новини про події в Україні та світі — основні факти

Температура повітря на заході України підніметься, тоді як на сході незначно впаде. Подекуди буде хмарно з проясненнями. Найтеплішим обіцяє стати Ужгород із температурою до +28.

Прогноз погоди на 6 червня по Україні

7 червня грозова погода утримається лише в Одесі. На більшій частині території країни обіцяють хмарність, тепло вище 22-23 градусів та відсутність опадів.

Прогноз погоди на 7 червня по Україні

Вже з середи 8 червня погода почне знову псуватися, починаючи із західних областей та півдня до України повертається грозовий фронт. На температуру це суттєво не вплине – вона залишиться досить високою, в середньому 24-26 градусів зі знаком плюс.

Прогноз погоди на 8 червня по Україні

Гроза пошириться та захопить усю правобережну частину України. Винятком стануть Черкаси, Кропивницький та Херсон. А ось на Одещині 9 червня буде п’ятий день затяжної негоди.

Прогноз погоди на 9 червня по Україні

Згідно із прогнозом сайту Синоптик, у самій Одесі погода буде приємнішою, гроз не прогнозується. Така сама ситуація — сильна чи мінлива хмарність очікується і в Дніпрі, Києві, Харкові, тоді як Львів "заливатиме" дощами до кінця тижня.

Як раніше писав "Телеграф" — погода того чи іншого дня, згідно з народними прикметами, віщує різні події в майбутньому, чи то температура взимку чи врожай.

Синоптики зазначають, що рекордно спекотним червень не стане, а кількість опадів буде в межах норми.