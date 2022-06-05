Дожди закончатся, но не везде: каким областям Украины повезет с погодой в ближайшую неделю

Риск гроз сохранится в одной из областей надолго

Начала июня в Украине проходит под знаком частых гроз — вот и в воскресенье нашу страну накрыл грозовой фронт, который принесет с собой не только дожди, но и похолодание. Теплее всего будет на юге и востоке, там осадки будут сопровождаться температурами до +28 +29 градусов, тогда как в западной части ожидается от +18.

Согласно прогнозу украинского гидрометцентра, ситуация кардинально поменяется уже с понедельника, 6 июня. Грозовой фронт сохранится только местами на юге — в Одесской и Херсонской областях и Крыму.

Новости о событиях в Украине и мире — основные факты

Температура воздуха на западе Украине подымется, тогда как на востоке — незначительно упадет. Местами будет облачно с прояснениями. Самым теплым обещает стать Ужгород с температурой до +28.

Прогноз погоды на 6 июня по Украине

7 июня грозовая погода сохранится только в Одессе. На большей части территории страны обещают облачность, тепло выше 22-23 градусов и отсутствие осадков.

Прогноз погоды на 7 июня по Украине

Уже со среды 8 июня погода начнет снова портиться, начиная с западных областей и юга в Украину возвращается грозовой фронт. На температуру это существенно не повлияет — она останется достаточно высокой, в среднем 24-26 градусов со знаком плюс.

Прогноз погоды на 8 июня по Украине

Гроза распространится и захватит всю правобережную часть Украины. Исключением станут Черкассы, Кропивницкий и Херсон. А вот на Одессчине 9 июня будет пятым днем затяжной непогоды.

Прогноз погоды на 9 июня по Украине

Согласно прогнозу сайта Синоптик, в самой Одессе погода будет более приятной, гроз не прогнозируется. Такая же ситуация — сильная или переменная облачность ожидается и в Днепре, Киеве, Харькове, тогда как Львов будет "заливать" дождями до конца недели.

Как ранее писал "Телеграф" — погода в тот или иной день, согласно народным приметам, предвещает различные события в будущем, будь то температура зимой или урожай.

Синоптики отмечают, что рекордно жарким июнь не станет, а количество осадков будет в пределах нормы.