Дожди закончатся, но не везде: каким областям Украины повезет с погодой в ближайшую неделю
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Риск гроз сохранится в одной из областей надолго
Начала июня в Украине проходит под знаком частых гроз — вот и в воскресенье нашу страну накрыл грозовой фронт, который принесет с собой не только дожди, но и похолодание. Теплее всего будет на юге и востоке, там осадки будут сопровождаться температурами до +28 +29 градусов, тогда как в западной части ожидается от +18.
Согласно прогнозу украинского гидрометцентра, ситуация кардинально поменяется уже с понедельника, 6 июня. Грозовой фронт сохранится только местами на юге — в Одесской и Херсонской областях и Крыму.
Новости о событиях в Украине и мире — основные факты
Температура воздуха на западе Украине подымется, тогда как на востоке — незначительно упадет. Местами будет облачно с прояснениями. Самым теплым обещает стать Ужгород с температурой до +28.
7 июня грозовая погода сохранится только в Одессе. На большей части территории страны обещают облачность, тепло выше 22-23 градусов и отсутствие осадков.
Уже со среды 8 июня погода начнет снова портиться, начиная с западных областей и юга в Украину возвращается грозовой фронт. На температуру это существенно не повлияет — она останется достаточно высокой, в среднем 24-26 градусов со знаком плюс.
Гроза распространится и захватит всю правобережную часть Украины. Исключением станут Черкассы, Кропивницкий и Херсон. А вот на Одессчине 9 июня будет пятым днем затяжной непогоды.
Согласно прогнозу сайта Синоптик, в самой Одессе погода будет более приятной, гроз не прогнозируется. Такая же ситуация — сильная или переменная облачность ожидается и в Днепре, Киеве, Харькове, тогда как Львов будет "заливать" дождями до конца недели.
Как ранее писал "Телеграф" — погода в тот или иной день, согласно народным приметам, предвещает различные события в будущем, будь то температура зимой или урожай.
Синоптики отмечают, что рекордно жарким июнь не станет, а количество осадков будет в пределах нормы.