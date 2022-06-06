Літня спека — де в Україні буде вище +30 градусів

Погодні "гойдалки" продовжуються в частині областей України

Погода в червні не відрізняється стабільністю — спекотні дні змінюватимуться грозами та зниженням температури. Але відчути настання літа все ж таки можна — у деяких регіонах вже за кілька днів температура підніметься вище за 30 градусів.

Згідно із прогностічним сайтом Гісметео, найбільший перепад температури очікується у Львові. Після кількох днів затишшя почнуться дощі та грози, але вони також надовго не затримаються.

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Температура коливатиметься близько +23+26, але вже з 13 червня піде вгору після грози. Температура спочатку досягне +28, а потім +33°. Така спека припаде на 15 червня.

Прогноз погоди у Львові

Щодо столиці України, то в Києві очікується стабільна тепла погода з хмарністю. Грози прогнозують лише кілька разів, одна з них – 16 червня. Тоді ж температура підніметься до +32.

Прогноз погоди у Києві

В Одесі очікуються не сильні дощі, переважно хмарно. Декілька днів будуть яскравими сонячними без найменшого натяку на хмари. Температурний максимум обіцяють +29, причому нічна температура в Одесі в середньому вища ніж в інших регіонах.

Прогноз погоди у Одесі

У Запоріжжі та Дніпрі погода в середньому схожа. З 12 по 14 червня прогнозують підвищення температури. Пік спеки припаде на 13 червня обіцяють + 29 за Цельсієм.

Прогноз погоди у Запоріжжі

Прогноз погоди у Дніпрі

Температура у Харкові також наблизиться до 30, але не перетне позначку 13 червня. Це буде найвища температура після початку потепління 9 червня. Потім почнеться спад і похолодання.

Прогноз погоди у Харкові

Згідно з прогнозом, залишеним нам народним синоптиком Леонідом Горбанем, справжня літня спека встановиться в Україні вже наприкінці червня. Потім — знову смуга похолодання та стабільно літня погода чекає на українців лише з середини сезону.

Як раніше писав "Телеграф", у неділю 12 червня православні християни відзначають Трійцю — з тижнем попереду свята пов’язана низка народних прикмет.