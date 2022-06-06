Летняя жара - где в Украине будет выше +30 градусов

Погодные "качели" продолжаются в части областей Украины

Погода в июне не отличается стабильностью — жаркие дни будут сменяться грозами и понижением температуры. Но почувствовать наступление лета все же можно — в некоторых регионах уже через несколько дней температура поднимется выше 30 градусов.

Согласно прогностичному сайту Гисметео, наибольший перепад температуры ожидается во Львове. После нескольких дней затишья начнутся дожди и грозы, но они также надолго не задержатся.

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Температура будет колебаться около + 23 + 26, но уже с 13 июня пойдет вверх после грозы. Температура сначала достигнет + 28, а потом + 33°. Такая жара припадёт на 15 июня.

Прогноз погоды во Львове

Что же касается столицы Украины, то в Киеве ожидается стабильная тёплая погода с облачностью. Грозы прогнозируют только пару раз, одна из них — 16 июня. Тогда же температура поднимется до + 32.

Прогноз погоды в Киеве

В Одессе ожидаются не сильные дожди, в основном облачно. Несколько дней будут яркими солнечными без малейшего намека на тучи. Температурный максимум обещают +29, при этом ночная температура в Одессе в среднем выше чем в других регионах.

Прогноз погоды в Одессе

В Запорожье и Днепре погода в среднем схожа. С 12 по 14 июня прогнозируют повышение температуры. Пик жары придётся на 13 июня обещают + 29 по Цельсию.

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Днепре

Температура в Харькове также приблизится к 30, но не пересечет отметку 13 июня. Это будет верхняя температура после начала потепления 9 июня. Затем — начнется спад и похолодание.

Прогноз погоды в Харькове

Согласно прогнозу, оставленному нам народным синоптиком Леонидом Горбанем, настоящая летняя жара установится в Украине уже в конце июня. Затем — снова полоса похолодания и стабильно летняя погода ждет украинцев только с середины сезона.

Как ранее писал "Телеграф", в воскресенье 12 июня православные христиане отмечают Троицу — с неделей предшествующей празднику связаны ряд народных примет.