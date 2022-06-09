Втома від війни: експерт пояснив, чому це небезпечніше для росії, а не для України

Втома від війни існує завжди

В історії вже були приклади падіння імперій внаслідок накопичення під час війни втоми та внутрішніх протиріч в суспільстві.

Про це заявив директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов у коментарі "Телеграфу".

Савінов зазначив, що будь-яке суспільство переносить війну важко, його втома накопичується, а це навіть може призвести до падіння імперій. Політичний аналітик у приклад поставив Російську імперію, що розвалилася під час Першої світової війни, та Німеччину часів Другого рейху. Такий сценарій цілком може здійснитися і в рф.

"Втома від війни існує завжди. Не було ще в історії таких війн, коли суспільство від них не втомлювалося б. Війна — дуже важке явище для суспільства, що живе в ній, та для світової спільноти. І природно, що втома накопичується. І ця втома часом виливається в падіння імперій. Німеччина, що воювала на боці Центральних держав, у результаті підписала принизливу капітуляцію у вигляді Версальського мирного договору, втративши всі колонії, значну частину території, отримавши обмеження за розмірами армії та флоту, виплачуючи репарації переможцям. А Російська імперія, яка воювала на боці переможців, взагалі розвалилася, не витримавши цієї війни. У 1917-му стався державний переворот, а потім і громадянська війна. У результаті імперія, що розвалювалася, вийшла з Першої світової. Все це стало наслідком затяжних бойових дій", – зазначив Савінов.

Нагадаємо, у четвер, 9 червня, президент росії володимир путін порівняв себе з першим імператором Російської імперії Петром I. Цього ж дня президент України Володимир Зеленський наклав санкції на главу кремля.