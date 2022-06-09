Захід утомився від війни в Україні? Як росія розгойдує цю тему і чи правда це так

Експерти у питаннях політики та дипломатії проаналізували спеціально для "Телеграфу", чому росія розгойдує тези про "втому" світу від війни в Україні, і як справи йдуть насправді

В останні тижні низка видань та окремих персон почали "качати" тему "втоми Заходу" від війни загалом та України зокрема. Хто і як продавлює тези "швидкого миру" за рахунок України і чи справді США та Європа втомилися від війни, що йде на нашій території, розбирався "Телеграф".

Хронологія "втоми" та підштовхування до "швидкого миру"

Розгойдувати тему "швидкого миру" за рахунок України розпочали приблизно три тижні тому. 19 травня видання The New York Times опублікувало статтю, в якій редакція припустила, що Україні швидше за все доведеться піти на територіальні поступки, щоб зупинити війну.

У травні екс-прем’єр Італії та друг володимира путіна Сільвіо Берлусконі пропонував Євросоюзу переконати Київ прийняти умови росії.

А в червні він же опублікував у Giornale статтю, в якій розповідав, як намагався об’єднати рф та країни Заходу, проте частина лідерів Європи нібито не дозволили йому цього зробити.

Відзначився і екс-держсекретар США Генрі Кісінджер, який виступив на нещодавньому Всесвітньому економічному форумі у Давосі з тезами у стилі "давайте домовлятися, давайте тиснути на Київ".

Свої "п’ять копійок" вставив президент Франції Емманюель Макрон, який, як зізнався у травні український лідер Володимир Зеленський, пропонував йому піти на поступки росії, щоб допомогти кривавому диктатору путіну "зберегти обличчя".

3 червня, коли Україна переживала сотий день від початку широкомасштабної російської агресії, телеканал CNN повідомив, що офіційні американські представники спільно з колегами з Великої Британії та Євросоюзу нібито зараз активно обговорюють шляхи врегулювання війни між росією та Україною шляхом переговорів. У тому числі, знову ж таки, з поступками саме з української сторони. Обговорювали нібито відомий італійський "мирний план", який передбачає удари по українському суверенітету.

А 7 червня бізнесмен, автор освітнього каналу "Біг Мані" Євген Черняк написав пост про те, що з’явилася втома від українців у Європі загалом та Польщі зокрема.

Коника "втоми Заходу" осідлала російська пропаганда

Директор Міжнародного інституту політичної філософії, політичний аналітик Віктор Савінов поділився з "Телеграфом" думкою з цієї теми:

"Втома від війни існує завжди. Не було ще в історії таких війн, коли суспільство від них не втомлювалося б. Війна — дуже важке явище для суспільства, що живе в ній, та для світової спільноти. І природно, що втома накопичується. І ця втома часом виливається в падіння імперій"

У Першій світовій війні (тривала з 28 липня 1914 по 11 листопада 1918), нагадує експерт, ми бачили, як втома суспільства від війни вилилася в падіння Німецької та Російської імперій.

"Німеччина, що воювала на боці Центральних держав, у результаті підписала принизливу капітуляцію у вигляді Версальського мирного договору, втративши всі колонії, значну частину території, отримавши обмеження за розмірами армії та флоту, виплачуючи репарації переможцям. А Російська імперія, яка воювала на боці переможців, взагалі розвалилася, не витримавши цієї війни. У 1917-му стався державний переворот, а потім і громадянська війна. У результаті імперія, що розвалювалася, вийшла з Першої світової. Все це стало наслідком затяжних бойових дій", – підкреслює Віктор Савінов.

За його словами, цілком природно, що зараз російська пропаганда гратиме на очікуваному та запланованому факторі втоми.

"Але коли про це говорить той же екс-прем’єр Італії, близький друг путіна Сільвіо Берлусконі — це якраз показує, що в даному випадку йдеться не так про "втому Заходу", як про спробу російської пропагандистської машини осідлати цього коника. І їхати на ньому, розповідаючи про те, що світова спільнота втомилася від війни, від України, від санкцій, тощо. Я постійно спілкуюся з представниками великої кількості країн. Втома є, але не настільки критична, щоб говорити про неї як про якийсь значущий фактор", – резюмує експерт.

Три аргументи на користь не втоми Заходу

Екс-дипломат, замкомандира роти добровольчого формування Бориспільської місцевої територіальної громади №1 Вадим Трюхан упевнений, що насправді жодної втоми Заходу немає і близько. І навів "Телеграфу" такі аргументи.

"По-перше, не минуло ще місяця з моменту прийняття в США двох безпрецедентних у повоєнній історії законів – про ленд-ліз та про виділення на протидію путінській росії 40 мільярдів доларів, значна частина яких піде безпосередньо на підтримку України. Це означає, що Адміністрація Байдена прагнутиме переможного для України завершення війни. По-друге, набирає обертів робота Контактної групи з питань оборони (формат "Рамштайн"), третя зустріч якої відбудеться лише через три тижні після другої, 15 червня у Брюсселі. Слід зазначити, що Пентагон досить якісно координує діяльність учасників. Оголошені 23 травня рішення щодо надання Україні Данією протикорабельних ракет "Гарпун" та Чехією ударних гелікоптерів прозвучали як міні-сенсація. За тиждень до третьої зустрічі наростає обережний оптимізм з приводу подальших оголошень про надання Україні наступних партій дуже потрібного важкого озброєння, зокрема, протикорабельного, протиракетного та, сподіваємось, авіаційної техніки. По-третє, слід звернути увагу на досить успішні європейські турне, які продовжують проводити речник українського парламенту Стефанчук, його заступники, міністр закордонних справ Кулеба та інші високопоставлені члени команди президента Зеленського. Все виглядає так, що є реальні шанси на здобуття Україною 24-25 червня статусу країни кандидата на вступ до ЄС. А такий статус країнам, від яких "втомилися", не надають", – пояснює Вадим Трюхан.

Чергова путінська пропагандистська спецоперація провалюється з тріском

На думку Вадима Трюхана, певного роду статті та висловлювання в стилі "Захід втомився" почастішали з цілком зрозумілих причин.

"Опритомнівши після першого шоку від хворобливих поразок в Україні, які, зокрема, призвели до втрати живої сили та техніки в небачених з часів Другої світової війни обсягах, путінська кліка включилася у звичну справу, – підкуп усіх, кого можна, шантаж, загрози, ультиматуми, тощо. Так і виповзли з нафталіну всілякі кісінджери, берлусконі і т. д. Завдяки цьому раптом макрони, шольци та деякі з їх молодших товаришів знову захотіли врятувати "обличчя путіна" та путінської росії. Замість того, щоб спільно працювати на перемогу над нацистською росією та притягненням російських військових злочинців до відповідальності. І тому насаджується наратив про втому від чогось там усього (!) Заходу", – пояснює екс-дипломат.

На його думку, росіяни не зважають на найважливіший фактор.

"Європейці та взагалі народи демократичного вільного світу прокинулися. Вони симпатизують Україні та захоплюються хоробрістю та жертовністю українців. Ніхто здавати Україну нацистській росії нікому не дозволить, – упевнений Вадим Трюхан. – Адже нікому не хочеться потім протягом поколінь відмиватися від ганьби. Путінська пропагандистська спецоперація під назвою "втомити Захід від України" провалюється з тріском. Як до речі, і нинішня фаза інформаційної війни проти України, що буквально кілька днів тому прямо визнала ФСБ. Так що не посипаємо голову попелом. Працюємо на перемогу. І вона обов’язково буде нами здобута. Спільно та за підтримки наших західних партнерів".

Раніше в коментарі "Телеграфу" експерт з міжнародної політики Ілія Куса розповів, чому росія поки що не готова йти на переговори з Україною та припиняти вогонь.