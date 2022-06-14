Різниця суттєва: де в Україні стане прохолодніше після вихідних

У частині областей потеплішає, порівняно з поточним тижнем

Погода українців стабільністю не балує — то накриває грозами, то спекою. Не виключенням стануть і вихідні 18 та 19 червня. Їм передуватиме або дощова погода як у західній частині країни, чи хмарна погода. Закінчаться вони суттєвою зміною погоди для частини областей.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, субота принесе сонце на захід країни, тоді як грозовий фронт просунеться на схід, центр, південь України.

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Температура встановиться на комфортних +23+25 градусах, на сході трохи спекотніше – до +26.

Прогноз погоди на 18 червня

У великих містах прогноз обіцяє відносно безхмарно. Температурні висоти підкорюють Одеса та Запоріжжя. Тут прогнозують до +29 градусів. У Харкові та Дніпрі неділя буде ще прохолодною, але вже з понеділка температура піде вгору.

Прогноз погоди у Одесі

Прогноз погоди у Харкові

Прогноз погоди у Запоріжжі

Прогноз погоди у Дніпрі

У Львові навпаки – у неділю обіцяють +26, а у понеділок уже опуститься до +20.

Прогноз погоди у Львові

У столиці України субота обіцяє бути грозовою, денна температура +23+26 градусів. Київ стане одним із міст, де з понеділка трохи потеплішає.

Прогноз погоди у Києві

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Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці червня українцям варто чекати на похолодання. Літо стане спекотнішим з середини другого місяця, воно буде посушливим з рідкими дощами — прогнозують кліматологи.