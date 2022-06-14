Разница существенная: где в Украине похолодает после выходных

В части областей потеплеет, по сравнению с текущей неделей

Погода украинцев стабильностью не балует — то грозами накрывает, то жарой. Не исключением станут и выходные 18 и 19 июня. Им будет предшествовать либо дождевая погода как в западной части страны, либо облачная. Закончатся они существенным изменением погоды для части областей.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, суббота принесет солнце на запад страны, тогда как грозовой фронт продвинется на восток, центр, юг Украины.

Проверенные новости — в нашем Telegram

Температура установится на комфортных +23 +25 градусах, на востоке чуть жарче — до +26.

Прогноз погоды на 18 июня

В крупных городах прогноз обещает относительно безоблачные. Температурные высоты покоряют Одесса и Запорожье. Тут прогнозируют до +29 градусов. В Харькове и Днепре воскресенье будет еще прохладным, но уже с понедельника температура пойдет вверх.

Прогноз погоды в Одессе

Прогноз погоды в Харькове

Прогноз погоды в Запорожье

Прогноз погоды в Днепре

Во Львове наоборот — в воскресенье обещают +26, а в понедельник уже опустится до +20.

Прогноз погоды во Львове

В столице Украины суббота обещает быть грозовой, дневная температура +23 +26 градусов. Киев станет одним из городов, где с понедельника незначительно потеплеет.

Прогноз погоды в Киеве

Читайте также: Категория Здоровье Магнитные бури в июне 2022: названы самые опасные дни В этот период нужно уделить особое внимание своему здоровью.

Ранее "Телеграф" писал, что в конце июня украинцам стоит ждать похолодания. Лето станет жарче с середины второго месяца, оно будет засушливым с редкими обильными дождями — прогнозируют климатологи.