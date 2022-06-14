Разница существенная: где в Украине похолодает после выходных
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В части областей потеплеет, по сравнению с текущей неделей
Погода украинцев стабильностью не балует — то грозами накрывает, то жарой. Не исключением станут и выходные 18 и 19 июня. Им будет предшествовать либо дождевая погода как в западной части страны, либо облачная. Закончатся они существенным изменением погоды для части областей.
Согласно прогнозу Укргидрометцентра, суббота принесет солнце на запад страны, тогда как грозовой фронт продвинется на восток, центр, юг Украины.
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Температура установится на комфортных +23 +25 градусах, на востоке чуть жарче — до +26.
В крупных городах прогноз обещает относительно безоблачные. Температурные высоты покоряют Одесса и Запорожье. Тут прогнозируют до +29 градусов. В Харькове и Днепре воскресенье будет еще прохладным, но уже с понедельника температура пойдет вверх.
Во Львове наоборот — в воскресенье обещают +26, а в понедельник уже опустится до +20.
В столице Украины суббота обещает быть грозовой, дневная температура +23 +26 градусов. Киев станет одним из городов, где с понедельника незначительно потеплеет.
Ранее "Телеграф" писал, что в конце июня украинцам стоит ждать похолодания. Лето станет жарче с середины второго месяца, оно будет засушливым с редкими обильными дождями — прогнозируют климатологи.