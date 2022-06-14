Німеччина поставила крапку у постачанні гаубиць Україні

Потужну зброю для України німецька сторона все ж надасть, але з датою складніше

Німеччина, попри зволікання з постачанням зброї в Україну, все ж поставила крапку у питанні гаубиць Panzerhaubitze 2000. Одні з найкращих артилерійських установок сучасності наша армія все ж отримає і відбудеться це найближчим часом.

Як передає Bild, про це у вівторок, 14 червня, заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Очільниця німецького оборонного відомства додала, що українські військові вже вчаться ними користуватися.

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За словами Ламбрехт, Україна отримає німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000 одразу після того, як у Німеччині буде завершено навчання українських солдатів. Точної дати постачання зброї в Україну голова Міноборони ФРН не назвала, однак зазначила, що навчання завершаться найближчим часом.

До слова, Німеччина пообіцяла поставити у Київ сім таких самохідних гаубиць із запасів Бундесверу.

Німецькі Panzerhaubitze 2000 незабаром доставлять в Україну

Довідка: Panzerhaubitze 2000 — танкова гаубиця німецького виробництва, яка може бити по цілях на відстані понад 30 км стандартними снарядами. А з використанням активно-реактивних снарядів бойова дальність Panzerhaubitze 2000 може зростати до 67 км, що є рекордом для таких стволів. Завдяки повністю автоматизованій системі перезарядження ця німецька САУ може підтримувати темп стрільби у 10 снарядів за хвилину. При тому, що її власний арсенал становить 60 снарядів.

Додамо, що попри всі обіцянки німецька сторона поки не передала Україні жодної одиниці важкої зброї — мова про артилерію, гаубиці, БМП, танки, які були обіцяні Силам оборони України.

Варто зазначити, що посол України в Німеччині Андрій Мельник раніше озвучив дату постачання німецьких гаубиць в Україну. За його словами, перша партія Panzerhaubitze 2000 має прибути 22 червня. Після гаубиць на потреби ЗСУ німецька сторона має передати ще й кілька десятків зенітних самохідних установок Gepard.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Німеччина воліє брати участь у постачанні зброї в Україну опосередковано — передаючи третім країнам сучасніше озброєння замість того, яке вони відправлять до нашої країни.