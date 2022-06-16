Рогатка від Шольца чи телефон від Макрона: лідери ЄС стали топ-темою жартів (меми та фотожаби)

Найбільше від українців дісталося президенту Франції та канцлеру Німеччини

Приїзд чотирьох європейських лідерів у Київ — мова про президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччина Олафа Шольца, прем'єра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса — не залишився без уваги українців, які у соцмережах створили безліч мемів та фотожаб на цю тему.

Як проаналізував "Телеграф", найбільше дісталося французькому та німецькому представникам, адже перший відомий своїми розмовами з Путіним, а другий чомусь зволікає з постачанням Україні зброї для захисту від російських окупантів.

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Головний консультант відділу військової політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пожартував з Емманюеля Макрона, який зачастив з телефонними розмовами з російським диктатором. На думку українця, розмова Макрона та Путіна сьогодні розпочалася з фрази: "Вова, отзові бл*діну, тіко в реберню сіли".

Ще одна варіація на тему телефонних розмов Макрона має такий вигляд:

Не менш кумедним виявився момент зустрічі Макрона та Зеленського. Журналісти зафільмували, як французький лідер надто радісно зустрічає президента України, а у мереж дали волю фантазії й припустили, що наш президент очима просив його врятувати.

Ще дехто припустив, що у момент палких обіймів Макрон на вушко Зеленському шепотів всю правду про російського диктатора Володимира Путіна.

А колишній нардеп та журналіст Мустафа Найєм нагадав Емманюелю Макрону його словами про "дипломатичний пандус" для РФ по завершенню війни. Він припустив, що після поїздки в зруйнований росіянами Ірпінь думка французького лідера сильно зміниться.

Не залишився без уваги й німецький канцлер Олаф Шольц. Блогер Антон Ходза помітив, що Зеленський зустрів Шольца не так радісно, як інших європейських лідерів.

Важливу тему озброєння для українських військових користувачі мережі також перетворили у жарт, зазначивши, що Шольц може поділитися тільки рогаткою, а Макрон дати камінці до неї.

А так деякі користувачі мережі побачили зустріч усіх п'яти лідерів країн ось так:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Макрон заспокоїв тих, хто переживав через його заяви про Росію.