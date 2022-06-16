Рогатка от Шольца или телефон от Макрона: лидеры ЕС стали топ-темой шуток (мемы и фотожабы)

Больше всего от украинцев досталось президенту Франции и канцлеру Германии

Приезд четырех европейских лидеров в Киев — речь о президенте Франции Эмманюэле Макроне, канцлере Германии Олафе Шольце, премьере Италии Марио Драги и президенте Румынии Клаусе Йоханнисе — не остался без внимания украинцев, которые в соцсетях создали множество мемов и фотожаб.

Как проанализировал "Телеграф", больше всего досталось французскому и немецкому представителям, ведь первый известен своими разговорами с Путиным, а второй почему-то затягивает поставки Украине оружия для защиты от российских оккупантов.

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Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков пошутил над Эмманюэлем Макроном, который зачастил с телефонными разговорами с российским диктатором. По мнению украинца, разговор Макрона и Путина сегодня начался с фразы: "Вова, отзови бл*дину, только в реберню сели".

Еще одна вариация на тему телефонных разговоров Макрона выглядит так:

Не менее смешным оказался момент встречи Макрона и Зеленского. Журналисты сняли, как французский лидер слишком радостно встречает президента Украины, а в сетях дали волю фантазии и предположили, что наш президент глазами просил его спасти.

Еще некоторые предположили, что в момент жарких объятий Макрон на ушко Зеленскому шептал всю правду о российском диктаторе Владимире Путине.

А бывший нардеп и журналист Мустафа Найем напомнил Эмманюэлю Макрону его слова о "дипломатическом пандусе" для РФ по завершению войны. Он предположил, что после поездки в разрушенный россиянами Ирпень мнение французского лидера сильно изменится.

Не остался без внимания и германский канцлер Олаф Шольц. Блогер Антон Ходза подметил, что Зеленский встретил Шольца не так радостно, как других европейских лидеров.

Важную тему вооружения для украинских военных пользователи сети превратили в шутку, отметив, что Шольц может поделиться только рогаткой, а Макрон дать камешки к ней.

А так некоторые пользователи сети увидели встречу всех пяти лидеров стран.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Макрон успокоил тех, кто переживал из-за его заявлений о России.