Рогатка от Шольца или телефон от Макрона: лидеры ЕС стали топ-темой шуток (мемы и фотожабы)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 35
Больше всего от украинцев досталось президенту Франции и канцлеру Германии
Приезд четырех европейских лидеров в Киев — речь о президенте Франции Эмманюэле Макроне, канцлере Германии Олафе Шольце, премьере Италии Марио Драги и президенте Румынии Клаусе Йоханнисе — не остался без внимания украинцев, которые в соцсетях создали множество мемов и фотожаб.
Как проанализировал "Телеграф", больше всего досталось французскому и немецкому представителям, ведь первый известен своими разговорами с Путиным, а второй почему-то затягивает поставки Украине оружия для защиты от российских оккупантов.
Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram
Главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков пошутил над Эмманюэлем Макроном, который зачастил с телефонными разговорами с российским диктатором. По мнению украинца, разговор Макрона и Путина сегодня начался с фразы: "Вова, отзови бл*дину, только в реберню сели".
Еще одна вариация на тему телефонных разговоров Макрона выглядит так:
Не менее смешным оказался момент встречи Макрона и Зеленского. Журналисты сняли, как французский лидер слишком радостно встречает президента Украины, а в сетях дали волю фантазии и предположили, что наш президент глазами просил его спасти.
Еще некоторые предположили, что в момент жарких объятий Макрон на ушко Зеленскому шептал всю правду о российском диктаторе Владимире Путине.
А бывший нардеп и журналист Мустафа Найем напомнил Эмманюэлю Макрону его слова о "дипломатическом пандусе" для РФ по завершению войны. Он предположил, что после поездки в разрушенный россиянами Ирпень мнение французского лидера сильно изменится.
Не остался без внимания и германский канцлер Олаф Шольц. Блогер Антон Ходза подметил, что Зеленский встретил Шольца не так радостно, как других европейских лидеров.
Важную тему вооружения для украинских военных пользователи сети превратили в шутку, отметив, что Шольц может поделиться только рогаткой, а Макрон дать камешки к ней.
А так некоторые пользователи сети увидели встречу всех пяти лидеров стран.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Макрон успокоил тех, кто переживал из-за его заявлений о России.