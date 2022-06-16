Макрон заспокоїв тих, хто переживав через його заяви про росію

Макрон запевнив, що ніхто не примушуватиме Україну до мирної угоди з рф

Президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Києва у четвер, 16 червня, заявив, що Європа не вимагатиме від України територіальних поступок для врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє "Телеграф", посилаючись на видання RaiNews. Цю позицію французький лідер висловив у ході пресконференції.

Так, Макрон наголосив на необхідності діалогу. За його словами, цей варіант знадобиться, оскільки у якийсь момент воєнні дії припиняться і виникне необхідність проведення переговорів.

"Умови переговорів мають бути визначені Україною, — заявив Макрон. — Франція та Німеччина ніколи не будуть посередниками за спиною України і ніколи не вимагатимуть від України умов".

За словами Макрона, він завжди інформує українського лідера про контекст своїх дзвінків із путіним.

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Нагадаємо, нещодавно Макрон відзначився заявою про необхідність домовлятися з росією. Він упевнений, що колись Києву доведеться говорити з Москвою, зазначаючи, що не можна змінити "географію континенту". У зв'язку зі сказаним в Україні прогнозували, що метою візиту європейських лідерів до Києва можуть стати певні вмовляння Зеленського вдатися до поступок росії.

Як повідомлялося, 16 червня в Україну прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, лідер Румунії Клаус Йоханніс та прем'єр Італії Маріо Драгі. У ході візиту до столиці вони побували у передмісті Києва. В Ірпені світові лідери на власні очі побачили руйнування, які завдали місту російські загарбники.