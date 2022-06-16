Зеленський назвав винуватця газової кризи в Європі

Зеленський вважає, що Європа має переходити до життя без російського газу

У четвер 16 червня, на 113-й день повномасштабного вторгнення рф президент України торкнувся теми газової залежності Європи від росії.

Про це глава держави розповів у традиційному відеозверненні до нації, передає YouTube-канал Офісу президента.

Зеленський заявив, що росія спеціально обмежила постачання газу до Європи, щоб вдарити по мешканцях континенту. Президент України зазначив, що загострення ситуації на газовому ринку є невипадковим і є аргументом на користь відмови від російського газу.

"Вважаю, що зовсім невипадково саме сьогодні було загострення ситуації з газом у Європі. Ціна знову стрибнула. Росія спеціально обмежила поставку, щоб нашкодити всім у Європі, щоб ударити по європейцях. "Газпром" просто смикає за газовий ланцюг, у який дуже довго намагався закувати Європу. Це ще один аргумент на користь того, що Європа вже зараз має переходити до життя без російського газу. Не має бути цієї залежності", — заявив президент.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон узгоджує дзвінки главі кремля володимиру путіну з Зеленським. Зазначимо, цими днями президент України зібрав ставку головнокомандувача через загрозу нападу з боку Білорусі.