Макрон зізнався, що погоджує дзвінки путіну із Зеленським: як це "працює"

Зеленський вважає, що з путіним немає про що говорити

Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Києва розповів, що перед кожним дзвінком президенту росіі володимиру путіну "отримує дозвіл" на ці контакти від українського лідера Володимира Зеленського.

"Телеграф" дізнався деякі деталі про те, як відбувається цей процес.

"Кожного разу перед дзвінком путіну Макрон дійсно телефонує Зеленському. Схема приблизно наступна: вони обговорюють поточні проблеми, а потім Макрон може сказати, щось на кшталт: то може я зателефоную володимиру путіну? На що Зеленський говорить: дзвони, але я вважаю, що з ним немає про що говорити. Тобто формально дозволів ніхто не дає, але…", — зазначило джерело видання.

Під час пресконференції з європейськими лідерами Володимир Зеленський також зазначив, що "жодна людина самостійно не зможе зупинити путіна, для цього потрібна консолідація зусиль".

Зазначимо, що президент Франції Макрон постійно спілкується з путіним телефоном, що вже стало причиною багатьох жартів та мемів. Представники польської влади натомість публічно висловлюють невдоволення діями Макрона через відсутність результатів цих контактів.