Напад лукашенка на Україну може закінчитись походом ЗСУ на Мінськ, - журналіст вказав на важливу деталь

Вірогідне вторгнення військ Білорусі в Україну може дуже погано закінчитись для лукашенка

Загроза вторгнення в Україну білоруських військ існує, проте через слабкість білоруської армії такий розвиток подій вкрай маловірогідний і може призвести до протилежного від очікуваного білоруським диктатором олександром лукашенком результата, а саме до успішного контрнаступу українських військ вглиб вже самої Білорусі.

Таку думку висловив шеф-редактор видання OBOZREVATEL Орест Сохар. у своїй авторській програмі "Орестократія" у п'ятницю, 17 червня.

"Якщо говорити з комплексної точки зору, то у білорусів немає сильних боєготових підрозділів, які могли б напасти на Україну. Станом на сьогодні у них є декілька бойових підрозділів загальною чисельністю від трьох до восьми тисяч осіб, зараз вони проводять мобілізацію військовозобов'язаних, але навряд чи ці вчорашні виробники тракторів чи землероби зможуть бойовими бульбашами за тиждень чи за два", — висловив скепсис він.

Орест Сохар нагадав, що також зараз у Білорусі на кордоні з Україною тривають навчання білоруських військ, які будуть тривати десятих чисел липня.

У зв'язку з цим він припустив, що це "брязкання зброєю" з боку лукашенка є свого роду спробою білоруського диктатора захистити свій "ментальний спокій" від можливого нападу вже української армії, адже саме з території Білорусі російські війська обстрілюють Україну ракетами. При цьому шеф-редактор констатував, що найближчим часом такого розвитку подій чекати не варто.

Орест Сохар додав, що ще однією причиною, через яку навряд чи варто очікувати нападу Білорусі на Україну, є загроза протестів у цьому випадку білорусів, "які показали, що час від часу і вони можуть вибухати".

У цьому контексті він послався на думки більшості аналітиків, які сходяться на тому, що нападу Білорусі на Україну не буде: "Знаменитий Інститут вивчення війни вважає, і це буквально свіжа оцінка від вчора-позавчора, що лукашенко тільки голою дупою може напасти на Україну: немає ні підрозділів, ні моральної, ні бойової готовності".

Орест Сохар констатував, що максимум, на який здатні білоруси на цей час, це кинджальні випади з метою прорвати український кордон і відволікти увагу Збройних сил України.

"Але тоді існує ризик, що ЗСУ підуть на Мінськ. Нас тоді вже ніщо не стримуватиме з одного боку, а з іншого боку — Білорусь не ядерна держава і за її недоторканність наші західні партнери так сильно не переживатимуть", — висловив думку шеф-редактор українського видання.

Як повідомлялося, ще в кінці травня лукашенко розпорядився створити оперативне командування Збройних сил Білорусі на українському напрямі.