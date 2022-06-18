Мобілізація в Україні: у МОЗ назвали ще одну категорію звільнених від призову

У ЦОЗ пояснили нюанси із призовом пацієнтів ЗПТ

В Україні після початку військового вторгнення росії стартувала загальна мобілізація, під час якої до лав ЗСУ почали закликати всіх військовозобов’язаних, за винятком низки категорій. До тих, хто не підлягає заклику, потрапили й особи, які отримують лікування з використанням препаратів замісної підтримувальної терапії (ЗПТ). Проте й з ними є свої нюанси.

Як повідомили фахівці Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) МОЗ України, пацієнти ЗПТ поділяються на дві категорії, але лише одну з них повністю звільняють від призову.

У ЦОЗ пояснюють, що пацієнти ЗПТ це особи з психічними та поведінковими розладами, які виникли внаслідок вживання опіоїдів з відповідним підтвердженим діагнозом згідно з МКХ-10 (F11 "Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів").

У наказі Міноборони №402 наголошується, що особи, які мають розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин F10-F19 (алкоголь та різні типи наркотичних засобів) звільняються від служби в армії та мобілізації.

Такі особи вважаються:

повністю непридатними при синдромі залежності з різкими, стійкими психічними розладами;

обмежено придатними в воєнний час при синдромі залежності з помірними чи незначними психічними розладами.

Пацієнтам із ЗПТ, які отримали повістку, все одно доведеться проїхати у військкомат, щоб пройти там медкомісію. Вона і зробить висновок про те, чи підлягає військовозобов’язаний виключення з військового обліку.

Як повідомлялося раніше, при проходженні медкомісії перед мобілізацією людина проходить сім лікарів та додаткових фахівців за потреби.