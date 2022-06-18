Мобилизация в Украине: в Минздраве назвали еще одну категорию освобожденных от призыва

В ЦОЗ объяснили нюансы с призывом пациентов ЗПТ

В Украине после начала военного вторжения россии стартовала всеобщая мобилизация, во время которой в ряды ВСУ начали призывать всех военнообязанных, за исключением ряда категорий. В число тех, кто не подлежит призыву, попали и лица, которые получают лечение с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ). Однако и с ними есть свои нюансы.

Как сообщили специалисты Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины, пациенты ЗПТ делятся на две категории, но лишь одну из них полностью освобождают от призыва.

В ЦОЗ объясняют, что пациенты ЗПТ это лица с психическими и поведенческими расстройствами, которые возникли вследствие употребления опиоидов с соответствующим подтвержденным диагнозом согласно МКБ-10 (F11 "Расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов").

В приказе Минобороны №402 отмечается, что лица имеющие расстройства психики вследствие употребления психоактивных веществ F10-F19 (алкоголь и разные типы наркотических средств) освобождаются от службы в армии и мобилизации.

Такие лица считаются:

полностью непригодными при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

ограниченно пригодными в военное время при синдроме зависимости с умеренными или незначительными психическими расстройствами.

Пациентам с ЗПТ, которые получили повестку, все равно придется проследовать в военкомат, чтобы пройти там медкомиссию. Она и сделает вывод о том, подлежит ли военнообязанный исключению с воинского учета.

Как сообщалось ранее, при прохождении медкомиссии перед мобилизацией человек проходит семь врачей и дополнительных специалистов при потребности.