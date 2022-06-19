McDonald’s повернеться до України? Кулеба зробив обнадійливу заяву

У МЗС працюють над поверненням McDonald’s до України

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну ряд західних компаній, включаючи McDonald’s, призупинили роботу в нашій країні з міркувань безпеки. Однак у МЗС кажуть, що бачать передумови для того, щоб вони могли розпочати відновлення діяльності.

Як повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба у Фейсбуку, переговори щодо повернення McDonald’s в Україну вже ведуться.

"Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США", — написав він.

За його словами, тема повернення компанії в Україну також порушувалась під час офіційних переговорів з урядом Сполучених штатів.

Кулеба не став називати будь-яких дат, але зазначив, що процес рухається.

Як повідомлялося раніше, російська агресія змусила багато компаній переглянути питання співпраці з росією. Зокрема McDonald’s оголосив про зупинку діяльності на російському ринку в середині травня.

12 червня на місці колишніх ресторанів мережі були відкриті нові заклади, які отримали назву "Вкусно и точка". Нове ім’я насмішило користувачів мережі, а самі росіяни після відкриття почали обурюватись, що там немає біг-маку.