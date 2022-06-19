McDonald’s вернется в Украину? Кулеба сделал обнадеживающее заявление

В МИД работают над возвращением McDonald’s в Украину

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину ряд западных компаний, включая McDonald’s, приостановили работу в нашей стране по соображениям безопасности. Однако в МИД говорят, что видят предпосылки для того, чтобы они могли приступить к восстановлению деятельности.

Как сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в Фейсбук, переговоры по возвращению McDonald’s в Украину уже ведутся.

"Несколько недель назад мы установили связь с украинским офисом, а затем и со штаб-квартирой McDonald’s в США", — написал он.

По его словам, тема возвращения компании в Украину также поднималась во время официальных переговоров с правительством Соединенных штатов.

Кулеба не стал называть каких-либо дат, но отметил, что процесс движется.

Как сообщалось ранее, российская агрессия заставила многие компании пересмотреть вопрос сотрудничества с россией. В частности McDonald’s объявил об уходе с российского рынка в средине мая.

12 июня на месте бывших ресторанов сети были открыты новые заведения, получившие название "Вкусно и точка". Новое имя насмешило пользователей сети, а сами россияне после открытия начали возмущаться, что там нет биг-мака.