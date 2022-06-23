Рус

"Вважає себе біженцем?": Червоненко на кордоні не відмовився від безкоштовної допомоги

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
3138
Червоненка помітили на кордоні Новина оновлена 23 червня 2022, 09:55
Червоненка помітили на кордоні

Це не перший перетин кордону за час вторгнення

Знову до Польщі? Українського колишнього міністра транспорту та зв’язку та відомого своїми проросійськими поглядами Євгена Червоненка помітили під час перетину кордону у пункті пропуску "Ягодин". Він уже їздив до Польщі у травні цього року.

Про це написав активіст Сергій Стерненко у своєму телеграмі. Цього разу при перетині кордону чоловік був без військової форми та скандалів не влаштовував, але відзначився іншим вчинком.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

За словами Стерненка, Червоненко приїхав на пункт пропуску на червоній Audi, а потім скористався допомогою для біженців. Він узяв безкоштовний стартовий пакет у пункті видачі. "Певно, Червоненко себе саме біженцем і вважає та лишився зовсім без засобів для існування", — написав активіст.

Зазначимо, що Червоненко у політиці був давно, а також займався бізнесом та автоперегонами. Згідно з декларацією про доходи 2019 року, ексміністр мав 1808 доларів США, 3 млн 5 тис. 507 євро і 2352 грн на рахунках, і 50 млн грн і 2 млн доларів готівкою.

Раніше повідомлялося, що Червоненко повернувся до України — його помітили у винному магазині у військовій формі. Відомий своєю прихильністю до Росії політик вже потрапляв у скандал — на заправці в Яремче під час критичного паливного дефіциту вимагав заправити повний бак, оперуючи нібито документами від ЗСУ.

Теги:
#Польща #Ягодин #Євген Червоненко