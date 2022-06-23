"Считает себя беженцем?": Червоненко на границе не отказался от бесплатной помощи

Это не первое пересечение границы за время вторжения

Снова в Польшу? Украинского бывшего министра транспорта и связи и известного своими пророссийскими взглядами Евгения Червоненко заметили при пересечении границы в пункте пропуска "Ягодин". Он уже ездил в Польшу в мае этого года.

Об этом написал активист Сергей Стерненко в своем Телеграм. В этот раз при пересечении границы мужчина был без военной формы и скандалов не устраивал, но отметился другим поступком.

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По словам Стерненко, Червоненко приехал на пункт пропуска на красной Audi, а затем воспользовался помощью для беженцев. Он взял бесплатный стартовый пакет в пункте выдачи. "Наверное, Червоненко себя как беженец и считает и остался совсем без средств к существованию", — написал активист.

Отметим, что Червоненко в политике был давно, а также занимался бизнесом и автогонками. Согласно декларации о доходах 2019 года, у экс-министра было 1808 доларов США, 3 млн 5 тис. 507 евро і 2352 грн на счетах, и 50 млн грн і 2 млн долларов наличкой.

Ранее сообщалось, что Червоненко вернулся в Украину — его заметили в винном магазине в военной форме. Известный своей приверженностью россии политик уже попадал в скандал — на заправке в Яремче во время критичного топливного дефицита требовал заправить полный бак, оперируя якобы документами от ВСУ.