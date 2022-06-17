"Он летчик, он в танке горел": в Украине в винном магазине заметили Евгения Червоненко в военной форме (фото)

Известного своими пророссийскими высказываниями политика видели в винном магазине в Украине.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко, выезжавший из страны в Польшу во время широкомасштабного российского вторжения, судя по всему вернулся в Украину.

Фото политика опубликовал в четверг, 16 июня, поздно вечером украинский журналист-расследователь Василий Крутчак на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Сегодня много кто перепощивал видео, как военный вернулся домой, где его встретили сына и пес. Да, видео очень трогательное.

Но никто не показал другого военного, тоже вернувшегося с фронта и которого никто не встретил. Он просто зашел в обычный магазин GoodWine, чтобы купить продукты. Купить не для себя, а для ребят, оставшихся на передовой.

Евгений Червоненко, спасибо за мирный Киев", — иронично подписал пост с фото журналист.

Евгений Червоненко нынче предпочитает стиль "милитари" в одежде

Многие пользователи соцсети подхватили ироничный стиль высказывания журналиста касательно "военных достижений" Червоненко и также отметили "подвиги" политика на воинском поприще.

У самого же политика на официальной странице в соцсети Фейсбук информации о возвращении в Украину нет. Как в прочем не было и упоминаний о том, что он выезжал из Украины.

Стоит отметить, что ирония касательно причастности Червоненко к Вооруженным силам Украины и участии войны против россии возникла не на пустом месте. Дело в том, что еще в апреле этого года Червоненко заметили на одной из автозаправочных станций в Яремче (Ивано-Франковская обл.), где он устроил скандал и заявил, что у него есть некие документы от Вооруженных сил Украины, поэтому сотрудники АЗС обязаны заполнить полный бак его Audi А8.