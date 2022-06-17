"Він льотчик, він у танку горів": в Україні у винному магазині помітили Євгена Червоненка у військовій формі (фото)
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Відомого своїми проросійськими висловлюваннями політика бачили у винному магазині в Україні.
Колишній міністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко, який виїжджав із країни до Польщі під час широкомасштабного російського вторгнення, судячи з усього, повернувся до України.
Фото політика опублікував у четвер, 16 червня, пізно ввечері український журналіст-розслідувач Василь Крутчак на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
"Сьогодні багато хто перепощував відео, як військовий повернувся додому де його зустрів сина та собака. Так, відео дуже зворушливе.
Але ніхто не показав іншого військового, який теж повернувся з фронту і якого ніхто не зустрів. Він просто зайшов у звичайний магазин "GoodWine", щоб купити продуктів. Купити не для себе, а для хлопців, які залишились на передовій.
Євгене Червоненко, дякую за мирний Київ", — іронічно підписав пост із фото журналіст.
Багато користувачів соцмережі підхопили іронічний стиль висловлювання журналіста щодо "військових досягнень" Червоненка та також відзначили "подвиги" політика на військовій ниві.
Сам же політик на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук інформації про повернення в Україну не повідомив. Як не ма у уього й згадок про те, що він виїжджав із України.
Варто зазначити, що іронія щодо причетності Червоненка до Збройних сил України та участі війни проти росії виникла не на порожньому місці. Річ у тому, що ще у квітні цього року Червоненка помітили на одній із автозаправних станцій у Яремчі (Івано-Франківська обл.), де він вчинив скандал і заявив, що має якісь документи від Збройних сил України і тому співробітники АЗС зобов’язані заповнити повний бак його Audi А8.