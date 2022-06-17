"Він льотчик, він у танку горів": в Україні у винному магазині помітили Євгена Червоненка у військовій формі (фото)

Відомого своїми проросійськими висловлюваннями політика бачили у винному магазині в Україні.

Колишній міністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко, який виїжджав із країни до Польщі під час широкомасштабного російського вторгнення, судячи з усього, повернувся до України.

Фото політика опублікував у четвер, 16 червня, пізно ввечері український журналіст-розслідувач Василь Крутчак на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

"Сьогодні багато хто перепощував відео, як військовий повернувся додому де його зустрів сина та собака. Так, відео дуже зворушливе.

Але ніхто не показав іншого військового, який теж повернувся з фронту і якого ніхто не зустрів. Він просто зайшов у звичайний магазин "GoodWine", щоб купити продуктів. Купити не для себе, а для хлопців, які залишились на передовій.

Євгене Червоненко, дякую за мирний Київ", — іронічно підписав пост із фото журналіст.

Євген Червоненко нині віддає перевагу стилю "мілітарі" в одязі

Багато користувачів соцмережі підхопили іронічний стиль висловлювання журналіста щодо "військових досягнень" Червоненка та також відзначили "подвиги" політика на військовій ниві.

Сам же політик на офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук інформації про повернення в Україну не повідомив. Як не ма у уього й згадок про те, що він виїжджав із України.

Варто зазначити, що іронія щодо причетності Червоненка до Збройних сил України та участі війни проти росії виникла не на порожньому місці. Річ у тому, що ще у квітні цього року Червоненка помітили на одній із автозаправних станцій у Яремчі (Івано-Франківська обл.), де він вчинив скандал і заявив, що має якісь документи від Збройних сил України і тому співробітники АЗС зобов’язані заповнити повний бак його Audi А8.