"Українці збирають гроші на ядерну бомбу": у росії занервували через жарт бійця ЗСУ

У рф чіпляються за будь-яку можливість, щоб звинуватити Україну

Після приголомшливого успіху у зборі коштів на "Байрактари", який організував волонтер та шоумен Сергій Притула, в росії заявили, що тепер українці збирають гроші на ядерну бомбу.

Про це написав пропагандистський ресурс "Царьград" з посиланням на жартівливий пост бійця ЗСУ Ростислава Тимчука в Instagram.

Ростислав опублікував у сторіс картинку-жарт про нібито збір коштів Фондом Притули на ядерну зброю, де було написано: "Збираємо на ядерну зброю від народу України! Кожні 7 гривень важливі". У жартівливому пості звісно ж не було реквізитів для перерахування коштів.

Ростислав Тимчук пожартував у мережі

У росії цілком серйозно написали про цю публікацію українського бійця статтю під назвою: "Київ у розпачі. Українці почали збирати донати на ядерну бомбу". У "матеріалі" автор навіть поміркував на тему потенційної покупки ядерної бомби.

На Царьграді написали статтю про ядерну зброю після жарту бійця ЗСУ

Нагадаємо, 25 червня окупанти завдали удару по ядерній підкритичній установці "Джерело нейтронів" у Харкові.

Раніше повідомлялося, що у Польщі запропонували повернути Україні ядерну зброю. Ця заява викликала істерику у рф.