"Українці збирають гроші на ядерну бомбу": у росії занервували через жарт бійця ЗСУ
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У рф чіпляються за будь-яку можливість, щоб звинуватити Україну
Після приголомшливого успіху у зборі коштів на "Байрактари", який організував волонтер та шоумен Сергій Притула, в росії заявили, що тепер українці збирають гроші на ядерну бомбу.
Про це написав пропагандистський ресурс "Царьград" з посиланням на жартівливий пост бійця ЗСУ Ростислава Тимчука в Instagram.
Ростислав опублікував у сторіс картинку-жарт про нібито збір коштів Фондом Притули на ядерну зброю, де було написано: "Збираємо на ядерну зброю від народу України! Кожні 7 гривень важливі". У жартівливому пості звісно ж не було реквізитів для перерахування коштів.
У росії цілком серйозно написали про цю публікацію українського бійця статтю під назвою: "Київ у розпачі. Українці почали збирати донати на ядерну бомбу". У "матеріалі" автор навіть поміркував на тему потенційної покупки ядерної бомби.
Нагадаємо, 25 червня окупанти завдали удару по ядерній підкритичній установці "Джерело нейтронів" у Харкові.
Раніше повідомлялося, що у Польщі запропонували повернути Україні ядерну зброю. Ця заява викликала істерику у рф.