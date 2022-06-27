В Україну прийшла літня спека: погода на понеділок, 27 червня

В Україні стане спекотніше

Як і прогнозували раніше синоптики, понеділок, 27 червня, як і кінець місяця в цілому, в Україні буде з високою температурою повітря.

Такий прогноз оприлюднила на своїй сторінці у мережі Фейсбук синоптик Наталка Діденко.

Посередині дня понеділка температура повітря в Україні підвищиться до +28+32 градусів.

Температурний прогноз погоди в Україні на 27 червня

Вітер східний, помірний, на Півдні та південному сході може бути часом сильним.

Дощів на початку тижня буде дуже мало: пройдуть в Приазов'ї, Криму та вдень подекуди локальні — у західних областях.

Для Києва понеділок, та й практично весь новий тиждень, обіцяє спекотну погоду. Дощів 27-го червня у столиці не буде.

"На спеку не варто нарікати, бо в такий літній час, як зараз, вона гостює в Україні вже кліматичну вічність. Тому, за можливості, краще попрацюйте он-лайн на дачах чи в селі неподалік, якщо треба в офіс — захищайтеся там кондиціонерами, помірним протягом", — порадила синоптик.

Як повідомлялося, раніше "Телеграф" розповідав, чи буде багатим на дощі прийдешній липень.

Також ми писали, яких погодних сюрпризів варто че