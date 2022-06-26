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Без гроз не обійдеться: якою погодою Україна проводить останні дні червня

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Теплою літньою погодою зможе насолодитися більшість українців Новина оновлена 26 червня 2022, 06:13
Теплою літньою погодою зможе насолодитися більшість українців

Червень закінчиться без особливих погодних перепадів

На календарі залишилося всього кілька днів першого місяця літа, перш ніж в Україну прийде липень зі своїми незвичайними погодними гойдалками. Закінчення червня буде дуже теплим і переважно сухим для більшості областей країни. Однак є й ті регіони, яким доведеться зустріти дощі та грози.

Детальніше прогноз погоди повідомляє "Телеграф", посилаючись на дані ресурсу weather.com. Наш аналіз охоплює першу частину наступного робочого тижня, котрий якраз і розділений між червнем і липнем.

Київ

Погода у Києві
Погода у Києві

Жителям та гостям столиці варто приготувати кондиціонери і прохолодні напої — перший місяць літа прощатиметься високими температурами. До +34°С вдень і +21°С вночі, а також сонечко, що щедро пригріває, дадуть свій ефект: у середу і четвер слід очікувати серйозних гроз разом з дощами.

Одеса

Погода в Одесі
Погода в Одесі

На півдні України також буде спекотно, повітря прогріється місцями до +30 градусів тепла. Однак погода буде більш щадною — хмарність виявиться більшою, що допоможе переживати некомфортні температури трохи легше. У четвер, 30 червня, на Одещині також можливі грози.

Дніпро

Погода в Дніпрі
Погода в Дніпрі

Стандартно спекотно, як для центральної України, буде на Дніпропетровщині. Подекуди повітря прогріється до +32°С, вночі ртутний стовпчик термометра не опускатиметься нижче 18 градусів тепла. Опадів не очікується, проте часом не обійдеться без хмарності.

Харків

Погода в Харкові
Погода в Харкові

Схожою погодою зможе похвалитися і Харків. Вівторок, 28 червня, стане найспекотнішим днем тижня — прогнозується до +32°С, далі температури "втратять" по кілька градусів. Початок тижня може здатися дуже вітряним: місцями очікуються шквальні пориви до 20 км/год.

Львів

Погода у Львові
Погода у Львові

Не менш спекотно має бути і на заході країни. Жителі та гості Львівщини прийматимуть посилені "сонячні ванни", знемагаючи від високих температур. До кінця червня ртутні стовпчики термометрів навряд опустяться нижче за +30°С. Дощів або інших опадів у ці дні не очікується.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи буде багатим на дощі прийдешній липень.

Також ми писали, яких погодних сюрпризів варто чекати від другого місяця літа.

Теги:
#Погода #Спека #Прогноз погоди #Червень #Грози