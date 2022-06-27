В Украину пришла летняя жара: погода на понедельник, 27 июня
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В Украине станет жарче
Как и прогнозировали ранее синоптики, понедельник, 27 июня, как и конец месяца в целом, в Украине будет с высокой температурой воздуха.
Такой прогноз обнародовала на своей странице в сети Фейсбук синоптик Наталка Диденко.
Посреди дня понедельника температура воздуха в Украине повысится до +28+32 градусов.
Ветер восточный, умеренный, на юге и юго-востоке может быть временами сильным.
Дождей в начале недели будет очень мало: пройдут в Приазовье, Крыму и днем местные — в западных областях.
Для Киева понедельник, да и практически вся новая неделя, обещает жаркую погоду. Дождей 27 июня в столице не будет.
"На жару не стоит пенять, потому что в такое летнее время, как сейчас, она гостит в Украине уже климатическую вечность. Поэтому, по возможности, лучше поработайте он-лайн на дачах или в селе неподалеку, если нужно в офис — защищайтесь там кондиционерами, умеренным сквозняком", — посоветовала синоптик.
Как сообщалось, ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли богатым дождем грядущий июль.
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