В Украину пришла летняя жара: погода на понедельник, 27 июня

В Украине станет жарче

Как и прогнозировали ранее синоптики, понедельник, 27 июня, как и конец месяца в целом, в Украине будет с высокой температурой воздуха.

Такой прогноз обнародовала на своей странице в сети Фейсбук синоптик Наталка Диденко.

Посреди дня понедельника температура воздуха в Украине повысится до +28+32 градусов.

Температурный прогноз погоды в Украине на 27 июня.

Ветер восточный, умеренный, на юге и юго-востоке может быть временами сильным.

Дождей в начале недели будет очень мало: пройдут в Приазовье, Крыму и днем местные — в западных областях.

Для Киева понедельник, да и практически вся новая неделя, обещает жаркую погоду. Дождей 27 июня в столице не будет.

"На жару не стоит пенять, потому что в такое летнее время, как сейчас, она гостит в Украине уже климатическую вечность. Поэтому, по возможности, лучше поработайте он-лайн на дачах или в селе неподалеку, если нужно в офис — защищайтесь там кондиционерами, умеренным сквозняком", — посоветовала синоптик.

Как сообщалось, ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли богатым дождем грядущий июль.

Также мы писали, каких погодных сюрпризов стоит че