Синоптик розповіла, коли в Україні спаде спека

Жителі України потерпають від сильної спеки, але скоро стане трохи прохолодніше

Попри те, що синоптики пророкують до кінця червня дуже спекотну погоду, українці все ж можуть розраховувати на часткове зниження температури і легкий приємний літній вітерець.

Як на своїй сторінці в соцмережі повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко, у найближчі кілька днів усі українські регіони накриє потужна спека, проте в останні дні місяця температура повітря трохи знизиться. За словами експертки, на послаблення спеки українці можуть розраховувати на "кінцеву гастроль червня", а саме 30 числа. У четвер температурні позначки повільно спадуть до +28…+29 градусів.

Також вона зазначила, що найспекотнішим днем цього тижня стане вівторок, 27 червня, адже температура повітря підскочить аж до +35 градусів.

"Максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме+28…+33, місцями до +35 градусів", — розповіла Діденко.

Окрім того, згідно з даними народної синоптикині, 28 червня ввечері жителям північних, центральних, а також східних областей можна очікувати на короткочасні дощі з грозами. Опади такої прогнозують у Карпатах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чого варто очікувати від погоди жителям українських областей у серпні та липні.

Також нагадаємо, що, згідно з прогнозом порталу "Гісметео", на українців чекає дуже спекотний початок липня, проте загалом місяць обіцяє бути відносно прохолодним.