Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

Жители Украины страдают от сильной жары, но совсем скоро станет немного прохладнее

Несмотря на то, что синоптики прочат до конца июня очень жаркую погоду, украинцы все же могут рассчитывать на частичное снижение температуры и легкий приятный летний ветерок.

Как на своей странице в соцсети сообщила народная синоптик Наталья Диденко, в ближайшие несколько дней все украинские регионы накроет мощная жара, однако в последние дни месяца температура воздуха немного снизится. По словам эксперта, на ослабление жары украинцы могут рассчитывать во время "заключительной гастроли июня", а именно 30 числа. В четверг температурные отметки медленно спадут до +28…+29 градусов.

Также она отметила, что самым жарким днем этой недели станет вторник, 27 июня, ведь температура воздуха подскочит до +35 градусов.

"Максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять +28…+33, местами до +35 градусов", — рассказала Диденко.

Кроме того, согласно данным народного синоптика, 28 июня вечером жителям северных, центральных, а также восточных областей можно ожидать кратковременные дожди с грозами. Осадки такой прогнозируют в Карпатах.

Ранее "Телеграф" сообщал, чего следует ожидать от погоды жителям украинских областей в августе и июле.

Также напомним, что, согласно прогнозу портала "Гисметео", украинцев ждет очень жаркое начало июля, однако в целом месяц обещает быть относительно прохладным.