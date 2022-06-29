"Заплатить потрійну ціну": Кислиця пояснив, які наслідки загрожують світові, якщо росію не зупинити вже зараз

За словами Кислиці, в іншому випадку вже через 5, 6, 7 років світ знову стане жертвою агресії росії

росія представляє глобальну загрозу всьому світові, якщо не буде притягнена до відповідальності за військову агресію проти України, котра триває вже 126 днів поспіль.

Про це в інтерв'ю для видання "Українська правда" заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, відзначивши, що трибунал над росією повинен відбутися, адже, у протилежному разі, край цій глобальній загрозі покладено не буде.

"Моя думка ширшого політичного плану полягає в тому, що без притягнення росії до відповідальності не буде покладено край цій глобальній загрозі. Тому трибунал, суд, механізм компенсації – надзвичайно важливі для того, щоб хоч якось компенсувати українським громадянам заподіяну шкоду. Хоча життя вбитих — і цивільних, і військових — не повернеш, але йдеться і про значні збитки, завдані війною, збитки матеріального плану", — пояснив він.

Кислиця додав, що навіть якщо Україна розгромить рф у військовому плані, то все одно через 5, 6 або 7 років світ знову зіштовхнеться з російською агресією, ставши її жертвою. Він переконаний, що світ повинен зупинити агресора вже зараз, тому що в майбутньому доведеться платити потрійну ціну.

"На глобальному рівні — і про це я говорю щодня з партнерами, і багато хто з них мене підтримують — якщо не буде розірвано це коло, цей цикл безвідповідальності, навіть якщо рф буде розгромлена у військовому плані на території України, світ і далі житиме в умовах постійної загрози з боку росії.А в найближчому майбутньому, тобто через 5, 6, 7 років, світ знову стане жертвою агресії, але це буде агресія вищого рівня, а не ту потішну, яку вони типу робили, звільнять генералів-дегенератів, знайдуть умілих генералів, озброїться і завдадуть удару. І тоді світ платитиме потрійну ціну", – прокоментував своє бачення ситуації дипломат.

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Наостанок Кислиця наголосив, що притягнення російської федерації до відповідальності за її криваві злочини в Україні є дуже важливим процесом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія продовжує знищувати мирні українські міста, вбивати цивільних людей та знову стягувати війська на Харківський напрямок та на Донбас.

Також варто нагадати, що НАТО вже на наступному саміті планує надати росії нового статусу, офіційно визнавши її "загрозою колективній безпеці".