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У росії побачили ознаки агонії путіна

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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путін атакував Україну, перебуваючи у впевненості у перемозі Новина оновлена 28 червня 2022, 07:58
путін атакував Україну, перебуваючи у впевненості у перемозі

Диктатор починає розуміти, що щодо нього прийнято рішення

Кривавого диктатора володимира путіна в росії закликають зупинитися і замислитися. Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що те, що відбувається останніми днями, свідчить про істерику у диктатора.

Про це публіцист написав у Твіттері, зазначивши, що у путіна — агонія і що він усвідомив, що "місію Макрона до Києва" провалено, а захід із ним "визначився".

Також Піонтковський використав біблійну цитату, написавши, що путін "зважений і знайдений дуже легким". В алегоричному сенсі це означає заклик подивитися навколо і задуматися, й використовується щодо людини з невиправдано високою зарозумілістю.

Зазначимо, що останніми днями збільшилася кількість ракетних ударів по Україні, більшість з яких спрямовані виключно на мирні об’єкти — житлові будинки, дитячі майданчики, магазини. Все ще триває розбір завалів у Кременчуці, де ввечері ракета влучила до ТЦ "Амстор", в якому могли перебувати до тисячі людей. Поки що знайдено 18 тіл.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон до Києва приїжджав разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі. Вони пообіцяли Україні підтримку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор можуть зустрітися на саміті G20 на Балі. Попередньо обидва підтвердили участь.

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Істерика