У росії побачили ознаки агонії путіна

Диктатор починає розуміти, що щодо нього прийнято рішення

Кривавого диктатора володимира путіна в росії закликають зупинитися і замислитися. Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що те, що відбувається останніми днями, свідчить про істерику у диктатора.

Про це публіцист написав у Твіттері, зазначивши, що у путіна — агонія і що він усвідомив, що "місію Макрона до Києва" провалено, а захід із ним "визначився".

Також Піонтковський використав біблійну цитату, написавши, що путін "зважений і знайдений дуже легким". В алегоричному сенсі це означає заклик подивитися навколо і задуматися, й використовується щодо людини з невиправдано високою зарозумілістю.

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Зазначимо, що останніми днями збільшилася кількість ракетних ударів по Україні, більшість з яких спрямовані виключно на мирні об’єкти — житлові будинки, дитячі майданчики, магазини. Все ще триває розбір завалів у Кременчуці, де ввечері ракета влучила до ТЦ "Амстор", в якому могли перебувати до тисячі людей. Поки що знайдено 18 тіл.

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон до Києва приїжджав разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі. Вони пообіцяли Україні підтримку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор можуть зустрітися на саміті G20 на Балі. Попередньо обидва підтвердили участь.