В россии увидели признаки агонии путина

Диктатор начинает понимать, что по нему принято решение

Кровавого диктатора владимира путина в россии призывают остановиться и задуматься. Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что происходящее в последние дни свидетельствует об истерике у диктатора.

Об этом публицист написал в Твиттере, отметив, что у путина — агония и что он осознал, что "миссия Макрона в Киев" провалена, а запад с ним "определился".

Также Пионтковский использовал библейскую цитату, написав, что путин "взвешен и найден очень легким". В иносказательном смысле это означает призыв посмотреть вокруг и задуматься и используется в отношении человека с неоправданно высоким самомнением.

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Отметим, что в последние дни увеличилось количество ракетных ударов по Украине, большинство из которых направлены исключительно по мирным объектам — жилым домам, детским площадкам, магазинам. Все еще продолжается разбор завалов в Кременчуге, где вечером ракета попала в ТЦ "Амстор" в котором могли находиться до тысячи человек. Пока найдены 18 тел.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон в Киев приезжал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Они пообещали Украине поддержку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор могут встретиться на саммите G20 на Бали. Предварительно, оба подтвердили участие.