Зеленський порівняв політику НАТО з київським метро і попросив більше артилерії

Український президент виступив зі зверненнями до саміту лідерів країн альянсу в Мадриді

Президент України Володимир Зеленський скористався запрошенням виступити на саміті НАТО у Мадриді, де альянс планує прийняти історичне рішення щодо росії. Він знов попросив допомогти Україні з озброєннями і порівняв організацію зі старим турнікетом київського метро.

Голова держави наголосив, що не можна дати війні затягнутись, передає "Європейська правда". "Війна не має затягуватись. Щоб цього не було, щоб ми зламали російську артилерійську перевагу, нам потрібно значно більше таких сучасних систем, сучасної артилерії", — сказав Зеленський. Він також закликав допомогти захистити цивільне населення від невибіркових російських атак, надавши Україні сучасні системи протиповітряної та протиракетної оборони. ППО та ПРО голова держави назвав "фундаментальною річчю" для злами тактики росіян. "Відстань від Києва до Мадрида – менша, ніж дальність тих ракет, які застосовуються проти нас. Хіба може одна держава відповісти на таку загрозу без допомоги партнерів? Ви можете надати цю допомогу", — сказав український президент.

Зеленський зачепив також тему фінансової допомоги Україні та нових санкції проти росії. Він закликав накласти на країну-агресора настільки потужні обмеження, які би "зупинили її здатність оплачувати війну".

Президент також звернувся до лідерів країн НАТО по гарантії безпеки для України. На його думку, для цього наша держава має отримати своє місце у спільному безпековому просторі. В інакшому разі він прогнозує війну кремля проти альянсу, яка зараз є просто відкладеною: "Або – невідкладна достатня для перемоги допомога Україні, або – відкладена війна Росії з вами".

Найяскравішим висловом з виступу Зеленського у Мадриді можна назвати те, як він порівняв політику відкритих дверей, яку нині проводить НАТО, із старим турнікетом київського метро. "Вони відкриті, а коли підходиш – турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще не достатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи і всієї цивілізації досі недостатній? Так що ж ще потрібно?", – спитав український лідер. Він також закликав позбутись "сірої зони" між НАТО та рф, до якої, вочевидь, зараз входить Україна.

Нагадаємо, на нинішньому саміті НАТО очікується затвердження нової стратегічної концепції, яка переведе росію із партнерів альянсу у статус загрози. Окрім того, країнам вдалось домовитись із Туреччиною, яка заперечувала проти членства в НАТО Фінляндії та Швеції, тож вони можуть вступити до оборонного союзу уже під час поточного саміту.