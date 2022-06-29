Битимуть по цивільним: Британська розвідка попередила про плани росіян
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Окупантів не турбує рівень побічної шкоди від їхніх неточних ударів
Російські окупанти готові прийняти рівень побічної шкоди з великою кількістю жертв серед цивільних, яку завдають їхні неточні артилерійські удари. Саме такою була атака 27 червня на торговий центр у Кременчуці. Аналогічним чином росіяни обстріляли на початку квітня вокзал у Краматорську.
Про це попереджає у свіжому зведенні британська розвідка. "Російські навідники, швидше за все, як і раніше, будуть готові прийняти високий рівень побічної шкоди, коли вони усвідомлюють військову необхідність завдання удару по цілі", – йдеться у повідомленні, яке опублікувало Міністерство оборони Великобританії.
При цьому британці припускають, що удар по ТРЦ "Амстор" насправді призначався для прилеглої інфраструктури – окупанти не полишають спроб перешкодити постачанню Україні зброї та боєприпасів та поповненню запасів передових сил. Британці попереджають, що варто очікувати нових жертв серед цивільного населення, адже у росіян не вистачає сучасної високоточної зброї, а навідники непрофесійні і працюють погано.
Розвідка Міноборони Сполучного Королівства також прокоментувала ситуацію довкола Лисичанська. Її фахівці відзначають поступове просування окупантів у напрямку міста на Луганщині. З 25 червня, за даними розвідників, росіяни просунулись на в 2 кілометри в районі районі Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста.
Нагадаємо, міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що окупаційні війська поцілили не у ТРЦ "Амстор", а у ангар з боєприпасами, розташований по сусідству. А уже з нього вогонь перекинувся на торговий центр, де буцімто не було людей. У відповідь на це нардеп Данило Гетьманцев опублікував денний виторг "Амстора", який яскраво свідчить, що він був геть не порожнім у момент "прильоту".