Будуть бить по гражданским: Британская разведка предупредила о планах россиян
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Оккупантов не беспокоит уровень побочного ущерба от их неточных ударов
Российские оккупанты готовы принять уровень побочного ущерба с большим количеством жертв среди гражданских, который наносят их неточные артиллерийские удары. Именно такой была атака 27 июня на торговый центр в Кременчуге. Аналогичным образом россияне обстреляли в начале апреля вокзал в Краматорске.
Об этом предупреждает в свежей сводке британская разведка. "Российские наводчики, скорее всего, по-прежнему будут готовы принять высокий уровень побочного ущерба, когда они осознают военную необходимость нанесения удара по цели", – говорится в сообщении, опубликованном Министерством обороны Великобритании.
При этом британцы предполагают, что удар по ТРЦ "Амстор" действительно предназначался для близлежащей инфраструктуры – оккупанты не оставляют попыток воспрепятствовать поставке Украине оружия и боеприпасов и пополнению запасов передовых сил. Британцы предупреждают, что следует ожидать новых жертв среди гражданского населения, ведь у россиян не хватает современного высокоточного оружия, а наводчики непрофессиональны и работают плохо.
Разведка Минобороны Соединенного Королевства также прокомментировала ситуацию вокруг Лисичанска. Ее специалисты отмечают постепенное продвижение оккупантов в направлении города Луганской области. С 25 июня, по данным разведчиков, россияне продвинулись на 2 километра в районе района Лисичанского нефтеперерабатывающего завода к югу от города.
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оккупационные войска попали не в ТРЦ "Амстор", а в ангар с боеприпасами, расположенный по соседству. А уже из него огонь перекинулся на торговый центр, где якобы не было людей. В ответ на это нардеп Даниил Гетьманцев опубликовал дневную выручку "Амстора", которая ярко свидетельствует, что он не был пуст в момент "прилета".