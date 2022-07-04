Ворог заметушився: росіяни стягують сили та штурмують Україну за низкою напрямків.

Оборона від країни агресора триває

Окупанти продовжують обстрілювати Сумську область з території росії, а в Харківській — вкотре намагалися прорватися штурмом. Їх відбили у районі Прудянки. На південь бої йдуть на Слов’янському напрямі — ворог намагається захопити Богородичне, Мазанівку, Долину.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти перемістили батальйонно-тактичну групу від Ізюма у бік Сніжківки та розгорнули додаткові підрозділи артилерії для відновлення наступу.

Окупанти атакують у бік Слов’янська/Карта deepstatemap

Ворог намагається відтіснити українських захисників на кордон Сіверськ-Бахмут через Федорівку. Закріплюється в районі Лисичанська та Білогорівки. На Бахмутському напрямку посилив обстріли, завдає артилерійських та ракетних ударів, у тому числі й біля Вуглегірської ТЕС. Безуспішна атака окупантів іде в районах Василівки, Берестового, Спірного, Клинового, Майорська.

Карта атак на сході України

Окупанти намагалися штурмувати у бік Перемоги та Мар’їнки, ворог обстріляв ракетами східні околиці Авдіївки та Мар’їнку.

На кордоні з Донецькою та у Запорізькій області веде постійні обстріли. Ще на південь — у Миколаївській та Херсонській намагається повернути позиції в районі Іванівки, Потьомкіного, Мирного та не допустити українського контрнаступу. На Херсонщину росіяни загнали 17 вагонів із боєприпасами із Криму на залізничну станцію "Каланчак".

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій, на сході України росія може атакувати три нові міста. Тим часом президент України Володимир Зеленський прокоментував відведення українських військ із Лисичанська. росія поливає вогнем з усієї сили, а головна цінність України — життя її людей.