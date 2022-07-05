Слов’янськ став прифронтовим містом: мер закликав евакуюватися

Жителів міста закликали евакуюватись

Слов’янськ (Донецька область) вже став прифронтовим містом, а тому окупанти розпочали активніші обстріли в останні дні.

Як розповів у коментарі "24 каналу" міський голова Вадим Лях, місцевим жителям настав час задуматися про евакуацію, оскільки найближчим часом удари росіян лише посилюватимуться, а зараз процес виїзду можна організувати безпечно.

За його словами, Слов’янськ, Краматорськ та Бахмут стануть наступними цілями для росіян, а тому міське керівництво уважно спостерігає за ситуацією на фронтах.

"Місто вже стало прифронтовим. Зараз дуже важливо евакуювати якнайбільше людей", — сказав він.

Лях додав, що зараз евакуація йде двома маршрутами:

через Дніпро у Рівне;

через Покровськ до Львова.

Як повідомлялося раніше, вдень 3 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відійшли від Лисичанська. Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що це було зроблено з метою зберегти життя бійців, а також додав, що місто буде обов’язково повернуто.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, захоплення міста дало росіянам можливість атакувати три міста: Сіверськ, Бахмут чи Слов’янськ.