Український плацдарм на півдні та контратака на сході: свіжі карти боїв

Ворог намагається продавити оборону у кількох напрямках

Російські окупанти не зупиняються і наступають на сході. Вони атакують на північний захід і на схід від Слов’янська, намагаються просунутися у бік Сіверська, шукають доступу до сільських доріг, щоб підібратися до Бахмута з півдня.

Інститут вивчення війни вже зазначав, що саме три ці міста можуть стати наступною метою росії. Але окупанти атакують не лише у їхній бік — на півночі Харківської області вони намагаються штурмувати та без успіху.

Українські військові також не стоять на місці – контратакували на південному заході Донеччини.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог продовжує наступати на Слов’янськ із двох сторін, використовуючи для цього як війська колаборантів, так і свої танкові, загальновійськові, десантні частини. Під ударом Долина та Краснопілля, які знаходяться на шляху до Слов’янська від Ізюму. "Безперервний артилерійський удар", — так характеризували дослідники обстріли українських позицій, що посилилися. Для наступу зі сходу від Лимана обстріляли Криву Луку за 20 км від Слов’янська.

Від Лисичанська ворог рухається до Сіверська. Сам Лисичанськ, як і Сєвєродонецьк, росвійська почали розмінувати, щоб посилити контроль та використовують як базу для подальших атак.

На південний схід від Бахмута триває наступ, ворог вдарив по Новолуганському (20 км від міста, поряд — ТЕС) та Вершині (10 км). Під вогнем українські позиції під вогнем на південний схід від міста, що вказує на спробу прориву до траси, що йде в Бахмут, другорядними дорогами. Якщо окупантам це вдасться, це буде другою трасою вздовж якої вони можуть наступати.

На Донецькому напрямку українським силам вдалося контратакувати — звільнено Солодке за 30 км від Донецька.

Карта боїв на сході

Харків

Область та обласний центр під ударом ракетами та з артилерії.Мета ворога — утримати позиції та відбити наступ, але вони продовжують атакувати. Штурм був у районі Соснівки, Прудянки Дементіївки, Пітомніка.

Карта боїв навколо Харкова

Південь України

Ворог і у цьому напрямі намагається утримати оборонні рубежі. Атака на Лозове (на південний захід від Давидового Брода) вказує, що українські військові могли відновити або підтримувати плацдарм у цьому населеному пункті. За місяць це перша, за даними дослідників, згадка про контроль території на лівому березі Інгульця. Передбачається, що частину території повернуто під український контроль. Лінія фронту і за ним – під вогнем росії. Окупанти також стягують на південь України підрозділи з Хабаровського краю. Частина з них брали участь в атаці на Сєвєродонецьк навесні і, а частина в атаці на Київ і могли бути причетними до різанини в Бучі.

Карта боїв на півдні

Раніше "Телеграф" писав, що на Херсонщині росія посилює військову присутність та укрупнює патрулі. Також для своїх ракетних атак вони все частіше вибирають цілі, пов’язані із харчовою промисловістю. Зокрема, атакують елеватори.